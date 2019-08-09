港股失守二萬六，全日收２５９３９跌１８１點，成交６８５億元

《經濟通通訊社９日專訊》港股今早隨美股走勢高開１５８點報２６２７８，中移動

（００９４１）及港鐵（０００６６）業績後獲大行唱好，股價上升助港股升幅一度擴大至

１９３點報２６３１３點。由於本港政治仍然不明朗，本地地產股昨日反彈後今日再度受壓，港

股瞬間由升轉跌，尾市跌幅擴大，最終以全日最低位收市報２５９３９，跌１８１點或

０﹒６９％，主板成交６８５﹒３１億元跌９﹒８％。國企指數報９９９３，跌４７點或

０﹒４８％。

Ａ股跌幅擴大，上證綜指收報２７７４點，跌１９﹒８０點或０﹒７１％；深證成指收報

８７９５點，跌１２４﹒１０點或１﹒３９％。兩市合共成交３８０６﹒８５億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒３３％，報６０元。港交所（００３８８）挫

１﹒８６％，報２４２﹒２元。騰訊（００７００）先升後跌，全日挫１﹒１７％，報

３３８﹒４元。友邦（０１２９９）走低１﹒８１％，報７５﹒８元。平保（０２３１８）軟

１﹒１９％，報８７﹒４５元。



＊太古Ａ最差藍籌，公用、食品股受捧＊



本地地產股大致向下。太古Ａ（０００１９）業績公布後昨日股價升３％，今日大幅回吐，

收挫４﹒１％，報８１﹒８元，為跌幅最大藍籌。其他本地地產收租股亦顯著下跌，恆隆地產

（００１０１）跌１﹒５２％，報１８﹒２元。新地（０００１６）挫１﹒９３％，報

１１２元。九置（０１９９７）插２﹒６３％，報４４﹒４元。新世界（０００１７）無升跌，

報９﹒６７元。

公用股大致向上資金避險，中電（００００２）揚１﹒０７％，報８５﹒２５元；煤氣

（００００３）微升０﹒１２％，報１７﹒０４元；電能實業（００００６）軟０﹒３６％，報

５５﹒０５元；港鐵（０００６６）公布中期業績，上半年物業發展利潤升近５倍，股價微漲

０﹒８２％，報４９﹒１５元；港燈（０２６３８）升０﹒６３％，報７﹒９５元。

食品股個別走，蒙牛乳業（０２３１９）微升０﹒８１％，報３０﹒９５元；日清食品

（０１４７５）獲凱基證券上調其目標價，由６﹒３０元升至６﹒９５元，評級則由「中性」升

至「跑贏大市」，全日走高６﹒０２％，報６﹒１６元；康師傅（００３２２）漲２﹒７５％，

報１１﹒９６元；統一企業（００２２０）軟０﹒１１％，報８﹒９９元；維他奶

（００３４５）滑０﹒６８％，報３６﹒７５元。



＊中移動最佳藍籌，中興被禁股價急挫＊



中資電訊股全線造好，中移動公布中期純利減少一成半至５６１億人民幣，但預料下半年收

入將轉正；加上績後獲大和野村唱好，全日走高２﹒９３％，報６４﹒９元，為升幅最大藍籌及

國指股。其他同業亦見造好，中電信（００７２８）漲１﹒７８％，報３﹒４３元。聯通

（００７６２）揚１﹒１２％，報７﹒２４元。

手機設備股個別走，舜宇（０２３８２）微漲０﹒０６％，報８３元。富智康

（０２０３８）揚１﹒０５％，報０﹒９６元。比亞迪電子（００２８５）漲３﹒９１％，報

１０﹒６４元。瑞聲（０２０１８）挫２﹒４３％，報３６﹒２元。丘鈦（０１４７８）軟

０﹒２９％，報６﹒８１元。

其他５Ｇ概念股則受沽壓，白宮禁止聯邦機構購買華為及中興通訊（００７６３）等電訊設

備，中興全日挫７﹒８％，報２０﹒１元。鐵塔（００７８８）遭高盛降其目標價，由２﹒２２

元下調至２﹒１７元，全日走低２﹒５５％，報１﹒９１元。中通服務（００５５２）挫

２﹒９３％，報４﹒９７元。長飛光纖（０６８６９）跌３﹒２９％，報１２﹒３６元。京信通

信（０２３４２）挫１﹒７％，報１﹒７３元。（ｊｔ）

