【修例風暴】過期催淚彈危害難估量，人權組織促警方停用化學武器

《經濟通通訊社９日專訊》鄺葆賢醫生及其研究團隊公布接觸催淚氣體後遺症狀統計研究，

當中提及於７月２８日警方於上環清場後，坊間發現懷疑過期催淚彈外殼，質疑警方使用過期催

淚彈，惟警方以「內容牽涉行動細節」為由，拒絕交待有否使用過期催淚彈。

參與研究的香港大學醫學生黃卓鵬指，無足夠數據顯示過期催淚彈是能夠安全使用，有研究

曾經指出，催淚氣體過期後有機會化成山埃、碳酰氯等危險氣體，危害無法估計。

黃卓鵬亦指，警方一直淡化催淚的生理影響，稱「只會造成短暫刺激反應」，但有系統性文

獻指出催淚氣體會對人體造成長遠及潛在致命影響。他曾接觸一個案，一名男子於６月１２日被

困於中信大廈外，曾持續接觸催淚氣體，於１０日後出現嘔吐、發燒等症狀，咳嗽持續近一個月

，求醫後被確診患上肺炎及支氣管炎。

研究團隊聯同杏林覺醒、香港人權監察及民權組織呼籲警方，必須貫徹最低武力原則，停止

濫用化學武器及已過安全使用期限的化學武器；公佈示威中使用化學武器的數量、類型及使用準

則；成立獨立調查委員會審視警方使用武力的情況。同時呼籲政府以建設性行動回應市民訴求，

平息紛爭，促請國際社會、各界人士一同監察警方使用化學武器的情況。（ｈｍ）（ｚｚ）

