  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/08/2019 12:07

【修例風暴】過期催淚彈危害難估量，人權組織促警方停用化學武器

　　《經濟通通訊社９日專訊》鄺葆賢醫生及其研究團隊公布接觸催淚氣體後遺症狀統計研究，
當中提及於７月２８日警方於上環清場後，坊間發現懷疑過期催淚彈外殼，質疑警方使用過期催
淚彈，惟警方以「內容牽涉行動細節」為由，拒絕交待有否使用過期催淚彈。
　　參與研究的香港大學醫學生黃卓鵬指，無足夠數據顯示過期催淚彈是能夠安全使用，有研究
曾經指出，催淚氣體過期後有機會化成山埃、碳酰氯等危險氣體，危害無法估計。
　　黃卓鵬亦指，警方一直淡化催淚的生理影響，稱「只會造成短暫刺激反應」，但有系統性文
獻指出催淚氣體會對人體造成長遠及潛在致命影響。他曾接觸一個案，一名男子於６月１２日被
困於中信大廈外，曾持續接觸催淚氣體，於１０日後出現嘔吐、發燒等症狀，咳嗽持續近一個月
，求醫後被確診患上肺炎及支氣管炎。
　　研究團隊聯同杏林覺醒、香港人權監察及民權組織呼籲警方，必須貫徹最低武力原則，停止
濫用化學武器及已過安全使用期限的化學武器；公佈示威中使用化學武器的數量、類型及使用準
則；成立獨立調查委員會審視警方使用武力的情況。同時呼籲政府以建設性行動回應市民訴求，
平息紛爭，促請國際社會、各界人士一同監察警方使用化學武器的情況。（ｈｍ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道09/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵短期可上望52元
FOCUS09/08/2019
【FOCUS】CPI、PPI分化加劇 央媽減息更見左右為難
國際動態09/08/2019
槍械取代移民 成美網民頭號話題
FOCUS08/08/2019
【FOCUS】北京持久戰意圖愈顯 兩種場景或令狂人轉軚
生財有道08/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港股仍會下試二萬五
中國故事08/08/2019
【A股外援】摩指擴容節點正值貿易戰升溫 增量外資部署顯尷尬
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金