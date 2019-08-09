《經濟通通訊社９日專訊》教育大學校長張仁良與與師生公開對話。一名學生問到，校長是
否鼓勵準教師作政治表態。張仁良回應指，每人可有自己的政治立場，因是人權，值得尊重，但
期望勿將政治立場放入教學，應以多角度予學生獨立思考。
教育大學副校長呂大樂則表示，對於如何在社會動盪下以最有效形式進行教學，他相信教職
員有專業判斷，教師會尊重不同學生的價值。他又強調，校內學術質素和學術自由，即使有外在
環境影響，都不會有妥協空間。（ｆｗ）（ｚｚ）
09/08/2019 12:46
【修例風暴】張仁良冀勿將政治立場放入教學，應多角度予學生思考
《經濟通通訊社９日專訊》教育大學校長張仁良與與師生公開對話。一名學生問到，校長是
否鼓勵準教師作政治表態。張仁良回應指，每人可有自己的政治立場，因是人權，值得尊重，但
期望勿將政治立場放入教學，應以多角度予學生獨立思考。
教育大學副校長呂大樂則表示，對於如何在社會動盪下以最有效形式進行教學，他相信教職
員有專業判斷，教師會尊重不同學生的價值。他又強調，校內學術質素和學術自由，即使有外在
環境影響，都不會有妥協空間。（ｆｗ）（ｚｚ）
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