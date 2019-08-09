《經濟通通訊社９日專訊》有網民發起下午在機場集會。機管局早上開始實施管制措施，只
容許持有機票的人士、職員等進入離境大堂旅客登記行段。在集會舉行地點、接機大堂部分位置
，地上有用黃色膠紙貼成的斜線區。機管局表示，有關標記示意不宜停留，以保持通道暢順。
截至下午２時許，逾千人響應網上號召坐在接機大堂地上，他們沒有叫任何口號，只是手持
標語，不少抵港旅客駐足觀看，現場氣氣和平。（ｆｗ）（ｚｚ）
09/08/2019 14:07
【修例風暴】網民發起下午於機場集會，逾千人響應，現場氣氛和平
《經濟通通訊社９日專訊》有網民發起下午在機場集會。機管局早上開始實施管制措施，只
容許持有機票的人士、職員等進入離境大堂旅客登記行段。在集會舉行地點、接機大堂部分位置
，地上有用黃色膠紙貼成的斜線區。機管局表示，有關標記示意不宜停留，以保持通道暢順。
截至下午２時許，逾千人響應網上號召坐在接機大堂地上，他們沒有叫任何口號，只是手持
標語，不少抵港旅客駐足觀看，現場氣氣和平。（ｆｗ）（ｚｚ）
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