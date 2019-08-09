《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥將於今日下午５時１５分聯同財政司司長陳茂
波、商務及經濟發展局局長邱騰華和商界代表，在行政長官辦公室地下大堂會見傳媒。（ｆｗ）
（ｚｚ）
09/08/2019 15:59
【修例風暴】特首林鄭將於５時１５分聯同財爺、商經局局長見傳媒
《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥將於今日下午５時１５分聯同財政司司長陳茂
波、商務及經濟發展局局長邱騰華和商界代表，在行政長官辦公室地下大堂會見傳媒。（ｆｗ）
（ｚｚ）
|生財有道09/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵短期可上望52元
|FOCUS09/08/2019
【FOCUS】CPI、PPI分化加劇 央媽減息更見左右為難
|國際動態09/08/2019
槍械取代移民 成美網民頭號話題
|FOCUS08/08/2019
【FOCUS】北京持久戰意圖愈顯 兩種場景或令狂人轉軚
|生財有道08/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港股仍會下試二萬五
|中國故事08/08/2019
【A股外援】摩指擴容節點正值貿易戰升溫 增量外資部署顯尷尬
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰