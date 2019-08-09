《經濟通通訊社９日專訊》警方於下午４時舉行例行記者會上澄清多個網上謠言。警方表示
，網上指警方曾於黃大仙及深水埗的警民衝突中先熄燈再拘捕，有關指控並非屬實，警方沒有作
出任何關燈的行動，經調查後證實，黃大仙街燈熄滅是因為有人破壞附近的街燈供電箱。至於深
水埗街燈熄滅的原因，調查後證實，當時是發生電線短路。
另外，有網上貼文指已有國內執法人員秘密加入警隊，警方今日再次強調絕無此事，有關指
控全屬捏造。（ｆｗ）（ｚｚ）
09/08/2019 16:12
【修例風暴】警方澄清：無熄燈拘捕、警隊無混入國內執法人員
《經濟通通訊社９日專訊》警方於下午４時舉行例行記者會上澄清多個網上謠言。警方表示
，網上指警方曾於黃大仙及深水埗的警民衝突中先熄燈再拘捕，有關指控並非屬實，警方沒有作
出任何關燈的行動，經調查後證實，黃大仙街燈熄滅是因為有人破壞附近的街燈供電箱。至於深
水埗街燈熄滅的原因，調查後證實，當時是發生電線短路。
另外，有網上貼文指已有國內執法人員秘密加入警隊，警方今日再次強調絕無此事，有關指
控全屬捏造。（ｆｗ）（ｚｚ）
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