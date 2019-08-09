《經濟通通訊社９日專訊》警方於下午４時舉行例行記者會上澄清多個網上謠言。網上流傳
警方收到「最高指示」，在示威活動中不會再採取驅散行動，而是會直接拘捕參加者並控以暴動
罪。港島總區高級警司吳樂俊表示，相開傳言是不實及錯誤指控；警方致力協助市民和平表達訴
求，只針對違法行為行動。（ｆｗ）（ｚｚ）
09/08/2019 17:06
【修例風暴】傳警將直接拘捕示威者並控暴動，警：不實及錯誤指控
《經濟通通訊社９日專訊》警方於下午４時舉行例行記者會上澄清多個網上謠言。網上流傳
警方收到「最高指示」，在示威活動中不會再採取驅散行動，而是會直接拘捕參加者並控以暴動
罪。港島總區高級警司吳樂俊表示，相開傳言是不實及錯誤指控；警方致力協助市民和平表達訴
求，只針對違法行為行動。（ｆｗ）（ｚｚ）
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