《經濟通通訊社９日專訊》特首林鄭月娥宣布下周二（１３日）起恢復召開行政會議。行政
會議原於８月２７日復會。林鄭月娥指作出此決定是因為，正值非常時期，行政會議是其重要的
顧問，提早復會有助相關同事制定一系列紓解民困措施。（ｆｗ）（ｚｚ）
09/08/2019 17:28
【修例風暴】特首林鄭宣布下周二（１３日）起恢復召開行政會議
《經濟通通訊社９日專訊》特首林鄭月娥宣布下周二（１３日）起恢復召開行政會議。行政
會議原於８月２７日復會。林鄭月娥指作出此決定是因為，正值非常時期，行政會議是其重要的
顧問，提早復會有助相關同事制定一系列紓解民困措施。（ｆｗ）（ｚｚ）
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