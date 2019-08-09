【修例風暴】特首林鄭宣布下周二（１３日）起恢復召開行政會議

《經濟通通訊社９日專訊》特首林鄭月娥宣布下周二（１３日）起恢復召開行政會議。行政

會議原於８月２７日復會。林鄭月娥指作出此決定是因為，正值非常時期，行政會議是其重要的

顧問，提早復會有助相關同事制定一系列紓解民困措施。（ｆｗ）（ｚｚ）

