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09/08/2019 17:34

【修例風暴】警方以公眾安全為由，連續反對四遊行集會

　　《經濟通通訊社９日專訊》警方表示在本周末，連續向四個反修例的遊行集會發出「反對通
知書」，只批准其中一個示威活動在維園足球場進行集會，但反對集會後遊行到北角，並對渣華
道遊樂場公園的集會發「禁止通知書」。
　另外，黃大仙、深水埗及大埔的遊行集會，均發被反對。警方解釋，因為過去集會曾經發生嚴
重暴力、破壞公物等情況，發起人亦無法控制暴力行為，所以有理由相信這幾處地點的遊行對公
共安全風險極大，因此反對遊行。（ｈｍ、ｆｗ）（ｚｚ）

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