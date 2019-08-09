【修例風暴】林鄭月娥不認同成立獨立調查委員會，指會針對警方

《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥聯同財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局

長邱騰華，以及商界代表會見傳媒。林鄭月娥被問到會否成立獨立調查委員會，她重申不認同現

時成立委員會，指會針對警務工作，而現時已有監警會進行調查工作，相信監警會主席梁定邦會

把近日一連串事件亦納入調查範圍中。

林鄭月娥指，對暴力衝擊的示威者，應進行拘捕，亦呼籲和平參與遊行的示威者，應放下分

歧，停止暴力，共同使社會重回安寧。（ｈｍ）（ｚｚ）

