《品中資－羅國森》５Ｇ＋５厘息，我撐中移動（００９４１）

《品中資》近期港股可謂內外交困。本土方面，香港現正陷入回歸以來最動盪的一段日子，

因為修訂《逃犯條例》而引發的爭議不斷升級，並引發嚴重的警民衝突。

至於外圍方面，中美貿易爭拗再度升級，美國除了向３，０００億美元中國進口商品加徵１

０％關稅外，更因為人民幣跌穿７算，宣布中國是匯率操控國。而中國也不示弱，馬上停止向美

國購買農產品。

一時之間，無論「內外」都劍拔弩張，環球股市似乎難有運行。不過，美國的形勢比香港好

，因為美國還可以藉此加快減息步伐，稍為抵銷貿易戰帶來的陰霾；但香港的息口早前沒有跟隨

美國加，現在變成沒有太多條件跟隨減了。

事實上，美股的跌幅相比起香港，以至內地Ａ股都溫和，又或者，準確來說是反彈力度較強

。

總之，港股的形勢相對最惡劣，如果大家手上有太多股票，而自己的持貨能力又不高的話，

應趁反彈減持一些。不過，如果你有實力，又想趁低買一些相對穩健的股票，那又未必沒有選擇

。

這幾日，有隻股票再度吸引了我的眼球，那就是重磅藍籌中移動（００９４１）。說實話，

如果計個股的品評，我已經接近５年沒有評過她了。如果以整個板塊計，也超過一年了；況且，

所謂品評，都是叫大家不買也罷那種。我記得，當時的標題是：《電訊、基建股棄之不可惜！》



＊中移動跌至近年低位＊



我曾經在本欄寫過，美國打壓華為，我就撐５Ｇ概念股，其中我寫過要撐中國鐵塔

（００７８８）（下稱鐵塔）。不過，該股已經從低位升了不少，近期在２元邊緣似乎也有點舉

步維艱。

另一邊廂，跟鐵塔關係密切，準確來說是鐵塔股東的中移動，則從高位大幅回落後，已跌至

多年來的低位（５２周低位６２﹒０５元），似乎已有點留意價值。

中移動剛公布了上半年業績，一如預期，在本業和跨業（應該是來自騰訊

（００７００）吧！）的激烈競爭，以及「提速降費」（履行社會責任），即是減價之餘，還要

改善服務的影響下，上半年盈利倒退了一成半，至５６１億元（人民幣．下同），而同一時間，

上半年的派息也減少一成六至１﹒５２７港元。

我在幾年前曾經說過，中移動已經變成收息股，但當時仍然預期她的業績會有溫和增長；但

結果，這幾年中移動的業績已經「寸步難移」了。

我翻閱中移動２０１４年的中期業績報表，當時的營業額是３２４７億元，今年則是

３８９４億元，增長了接近兩成，但當時的半年賺５７７億元，但今年上半年只賺５６１億元，

還要輕微倒退。

更重要的是，當年的中期息是１﹒５４港元，但今次只是１﹒５２７港元，同樣輕微倒退了

少許。不過，管理層在業績發布會上派定心丸，表明會力爭全年的派息額穩定（過去只強調派息

率穩定）。以去年全年派息３﹒２１７元計，往績息率已有５％（中移動昨日收報６３﹒０５元

）。

作為一隻收息股，派息當然十分重要。既然管理層有這樣的目標，我相信，今年中移動的派

息，即使未能保持去年的水平，也應該是接近的。即是說，中移動今年的預期息率，以現價計大

概有５厘，這是她吸引了我的原因之一。



＊５Ｇ年代業務有選擇＊



另一點當然是５Ｇ了，與其說鐵塔是５Ｇ受惠股，其實，中移動何嘗不是。作為網絡營運商

，她的受惠程度應該僅次於網絡基建股。中移動在剛今年６月份，已經獲得５Ｇ商用牌照，並隨

即推出５Ｇ＋的服務。

大家都知道，５Ｇ的推出，已經不是幫助經濟發展，而是引領經濟發展的一個重要引擎。這

一點比較值得重視，因為在５Ｇ年代，作為一個網絡營運商，尤其是內地最大的網絡營運商，可

以優先選擇參與那一方面的５Ｇ應用，即是那種應用的利潤較高，就多撥資源去該領域，例如人

工智能或大數據等等。

換句話說，中移動的盈利有望回升，甚至做到我當年的預期，即是業績還能保持溫和增長。

如是的話，中移動的吸引力又再回來了。

不過，這一切仍然言之尚早，但如果今年的派息不減，５厘息再加上５Ｇ的憧憬，我今次會

選擇撐中移動了！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

