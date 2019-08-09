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即市新聞

09/08/2019 10:34

《品中資－羅國森》５Ｇ＋５厘息，我撐中移動（００９４１）

　　《品中資》近期港股可謂內外交困。本土方面，香港現正陷入回歸以來最動盪的一段日子，
因為修訂《逃犯條例》而引發的爭議不斷升級，並引發嚴重的警民衝突。
　　至於外圍方面，中美貿易爭拗再度升級，美國除了向３，０００億美元中國進口商品加徵１
０％關稅外，更因為人民幣跌穿７算，宣布中國是匯率操控國。而中國也不示弱，馬上停止向美
國購買農產品。
　　一時之間，無論「內外」都劍拔弩張，環球股市似乎難有運行。不過，美國的形勢比香港好
，因為美國還可以藉此加快減息步伐，稍為抵銷貿易戰帶來的陰霾；但香港的息口早前沒有跟隨
美國加，現在變成沒有太多條件跟隨減了。
　　事實上，美股的跌幅相比起香港，以至內地Ａ股都溫和，又或者，準確來說是反彈力度較強

　　總之，港股的形勢相對最惡劣，如果大家手上有太多股票，而自己的持貨能力又不高的話，
應趁反彈減持一些。不過，如果你有實力，又想趁低買一些相對穩健的股票，那又未必沒有選擇

　　這幾日，有隻股票再度吸引了我的眼球，那就是重磅藍籌中移動（００９４１）。說實話，
如果計個股的品評，我已經接近５年沒有評過她了。如果以整個板塊計，也超過一年了；況且，
所謂品評，都是叫大家不買也罷那種。我記得，當時的標題是：《電訊、基建股棄之不可惜！》
　
＊中移動跌至近年低位＊
　
　　我曾經在本欄寫過，美國打壓華為，我就撐５Ｇ概念股，其中我寫過要撐中國鐵塔
（００７８８）（下稱鐵塔）。不過，該股已經從低位升了不少，近期在２元邊緣似乎也有點舉
步維艱。
　　另一邊廂，跟鐵塔關係密切，準確來說是鐵塔股東的中移動，則從高位大幅回落後，已跌至
多年來的低位（５２周低位６２﹒０５元），似乎已有點留意價值。
　　中移動剛公布了上半年業績，一如預期，在本業和跨業（應該是來自騰訊
（００７００）吧！）的激烈競爭，以及「提速降費」（履行社會責任），即是減價之餘，還要
改善服務的影響下，上半年盈利倒退了一成半，至５６１億元（人民幣．下同），而同一時間，
上半年的派息也減少一成六至１﹒５２７港元。
　　我在幾年前曾經說過，中移動已經變成收息股，但當時仍然預期她的業績會有溫和增長；但
結果，這幾年中移動的業績已經「寸步難移」了。
　　我翻閱中移動２０１４年的中期業績報表，當時的營業額是３２４７億元，今年則是
３８９４億元，增長了接近兩成，但當時的半年賺５７７億元，但今年上半年只賺５６１億元，
還要輕微倒退。
　　更重要的是，當年的中期息是１﹒５４港元，但今次只是１﹒５２７港元，同樣輕微倒退了
少許。不過，管理層在業績發布會上派定心丸，表明會力爭全年的派息額穩定（過去只強調派息
率穩定）。以去年全年派息３﹒２１７元計，往績息率已有５％（中移動昨日收報６３﹒０５元
）。
　　作為一隻收息股，派息當然十分重要。既然管理層有這樣的目標，我相信，今年中移動的派
息，即使未能保持去年的水平，也應該是接近的。即是說，中移動今年的預期息率，以現價計大
概有５厘，這是她吸引了我的原因之一。
　
＊５Ｇ年代業務有選擇＊
　
　　另一點當然是５Ｇ了，與其說鐵塔是５Ｇ受惠股，其實，中移動何嘗不是。作為網絡營運商
，她的受惠程度應該僅次於網絡基建股。中移動在剛今年６月份，已經獲得５Ｇ商用牌照，並隨
即推出５Ｇ＋的服務。
　　大家都知道，５Ｇ的推出，已經不是幫助經濟發展，而是引領經濟發展的一個重要引擎。這
一點比較值得重視，因為在５Ｇ年代，作為一個網絡營運商，尤其是內地最大的網絡營運商，可
以優先選擇參與那一方面的５Ｇ應用，即是那種應用的利潤較高，就多撥資源去該領域，例如人
工智能或大數據等等。
　　換句話說，中移動的盈利有望回升，甚至做到我當年的預期，即是業績還能保持溫和增長。
如是的話，中移動的吸引力又再回來了。
　　不過，這一切仍然言之尚早，但如果今年的派息不減，５厘息再加上５Ｇ的憧憬，我今次會
選擇撐中移動了！《經濟通通訊社資深分析員　羅國森》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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