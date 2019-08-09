《經濟通通訊社９日專訊》超強颱風利奇馬吹襲台灣北部地區，台北市政府周四晚（８日）
宣布，金融市場包括股市、匯市及債市今日休市一日。
除台北市外，北部地區包括新北市、桃園市、基隆市及新竹縣市政府都宣布放假一日。
（ａｃ）
09/08/2019 09:18
《寶島股市》超強颱風襲台，台股休市一日
《經濟通通訊社９日專訊》超強颱風利奇馬吹襲台灣北部地區，台北市政府周四晚（８日）
宣布，金融市場包括股市、匯市及債市今日休市一日。
除台北市外，北部地區包括新北市、桃園市、基隆市及新竹縣市政府都宣布放假一日。
（ａｃ）
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