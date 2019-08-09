《神州經脈》７月ＣＰＩ近年半高，ＰＰＩ近三年低，Ａ股周挫３％

《神州經脈》滬深高開後，通脹數據未有大幅影響表現，升幅僅慢慢收窄，惟中興

（深：００００６３）盤中突成交暴增兼跌停，引發市場恐慌，連帶５Ｇ、晶片、安防等概念板

塊集體下瀉，拖累股市倒跌。儘管中興盤中收復跌停，但滬指跌幅沒有改變。滬指累計全日跌幅

擴大至０﹒７１％，報２７７４﹒７５點接近全日低位收市，二千八關得而復失。中美貿易戰向

貨幣戰惡化，Ａ場已錄得連續兩周下挫，滬指繼上周累跌２﹒６％後，本周再瀉３﹒２５％。

人行連續第十四日不開展逆回購操作，今日零投放零回籠。兩市全日成交３８０６億元（人

民幣．下同），按日增加３﹒６％。

人民幣兌一美元中間價今報７﹒０１３６，較上個交易日貶９７點子，連貶七個交易日，繼

續刷新逾１１年（２００８年４月３日以來）新低。



＊ＣＰＩ第５個月處於「２時代」＊



國家統計局公布，７月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比漲 ２﹒８％，為２０１８年２月

以來的近年半新高，略高市場預期的２﹒７％，同時較６月ＣＰＩ再升０﹒１個百分點，連續第

５個月處於「２時代」。１－７月，ＣＰＩ同比上漲２﹒３％。

國家統計局城市司處長董雅秀解讀指，從同比看，ＣＰＩ漲幅比上月擴大０﹒１個百分點，

食品價格上漲９﹒１％，漲幅比上月擴大０﹒８個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒７４個百分點

。在食品中，鮮果價格上漲３９﹒１％，漲幅比上月回落３﹒６個百分點；豬肉價格上漲

２７﹒０％，漲幅擴大５﹒９個百分點。上述兩項合計影響ＣＰＩ上漲約１﹒２２個百分點。雞

蛋、雞肉、牛肉、羊肉和鮮菜價格漲幅在５﹒２％至１１﹒４％之間。

從環比看，ＣＰＩ由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒４％。其中，食品價格由上月下降

０﹒３％轉為上漲０﹒９％，非食品價格由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒３％。在食品中，部

分地區天氣炎熱、降水偏多，不利於鮮菜生產和儲運，價格上漲２﹒６％，影響ＣＰＩ上漲約

０﹒０６個百分點。受非洲豬瘟疫情影響，豬肉供應稍緊，價格上漲７﹒８％，影響ＣＰＩ上漲

約０﹒２０個百分點。蛋雞進入歇伏期，產蛋率下降，雞蛋價格上漲５﹒０％，影響ＣＰＩ上漲

約０﹒０３個百分點。時令瓜果大量上市，鮮果價格下降６﹒２％，影響ＣＰＩ下降約０﹒１４

個百分點。



＊ＰＰＩ遜預期且為３年來首次下跌＊



國家統計局公布，７月工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降０﹒３％，跌幅大過市場預

期的下降０﹒１％，連續兩個月錄得負增長，為２０１６年８月以來的近三年最低；環比下降

０﹒２％，跌幅有所放緩；工業生產者購進價格同比下降０﹒６％，環比下降０﹒２％。

首７月ＰＰＩ比去年同期上漲０﹒２％，工業生產者購進價格持平。

國家統計局城市司處長董雅秀解讀指，從環比看，ＰＰＩ下降０﹒２％，降幅比上月收窄

０﹒１個百分點。其中，生產資料價格環比下降０﹒３％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點，影

響工業生產者出廠價格總水平下降約０﹒２３個百分點；生活資料價格環比持平。從調查的４０

個工業行業大類看，價格上漲的有１８個，下降的１７個，持平的５個 。

從同比看，ＰＰＩ由上月持平轉為下降０﹒３％。其中，生產資料價格同比下降０﹒７％，

降幅比上月擴大０﹒４個百分點，影響工業生產者出廠價格總水平下降約０﹒５１個百分點。生

活資料價格上漲０﹒８％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點。



＊華為開發者大會今日起舉行＊



華為開發者大會今日起舉行一連三日在東莞松山湖舉行，華為消費者業務ＣＥＯ余承東發表

主題演講時表示，今年上半年智能手機出貨量１﹒１８億台，同比增長２４％，因為美國制裁，

二季度出貨量減少約１０００萬台。如果沒有美國的制裁，今年４個季度出貨量應該分別是

６０００萬台、７０００萬台、８０００萬台和９０００萬台，出貨量成為世界第一。

大會同時揭開鴻蒙操作系統神秘面紗，余承東介紹，華為鴻蒙微內核已經投入商用，用於支

付、人臉識別、指紋這種高安全級別場景。鴻蒙是全世界第一個基於微內核的全場景分布式ＯＳ

，可打通智慧屏、可穿戴設備、車機、音響、手機等多終端。在安全方面，微內核天然無

Ｒｏｏｔ，細粒度權限控制從源頭提升系統安全。

余承東表示，目前方舟編譯器支撐鴻蒙內核，「方舟編譯器能提升６０％的編譯性能」，將

來鴻蒙微內核能按需擴展，並希望用一個鴻蒙微內核代替全部內核。明年推出鴻蒙２﹒０，後年

３﹒０，鴻蒙系統首先用在榮耀智慧屏。如果安卓系統無法使用，華為隨時可以用鴻蒙系統。



＊外匯管理政策將繼續保持穩定＊



人民銀行調查統計司司長兼新聞發言人阮健弘，和國家外匯管理局總經濟師兼新聞發言人王

春英做客《央視財經評論》欄目，闡釋匯率、貨幣政策、國際收支和外匯管理等熱點問題。

她們認為，人民幣匯率短期波動由市場決定，貼不貼標簽不決定匯率均衡水平；經濟基本面

決定均衡匯率水平，中國經濟基本面良好是人民幣匯率穩定的基礎；外匯管理政策將繼續保持穩

定，企業和個人用匯需求不受影響。

人民幣兌一美元中間價今報７﹒０１３６，較上個交易日貶９７點子，連貶七個交易日，創

逾１１年（２００８年４月３日以來）新低。人民幣即期今早低開５６點子後，維持低位震盪，

終收報７﹒０５２０，全日跌７７點子，收盤價創２００８年３月２５日以來新低。離岸人民幣

兌美元（ＣＮＨ）全日好淡爭持，現跌３１點子，報７﹒０７９８。（ｃａ）

