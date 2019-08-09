《鍾之日記》美國禁購令發酵，中興急挫引恐慌

《鍾之日記》８月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



內地７月ＣＰＩ及ＰＰＩ數據剪刀差再擴大，ＣＰＩ同比漲２﹒８％，為近一年半以來新高

，７月ＰＰＩ則同比下降０﹒３％，跌幅大過市場預期，連續兩月負增長，創近三年最低。

食品價格尤其是豬肉價格走高、中美貿易摩擦一定程度增加了農產品的供應成本，是ＣＰＩ上漲

主因，ＰＰＩ不斷下跌，主要由生產資料拖累，工業品出現通縮。分析認為，ＣＰＩ或仍有一定

上漲空間，但整體溫和可控，貨幣政策不宜太受制於通脹壓力。



＊港股失守二萬六＊



港股今早隨美股走勢高開１５８點報２６２７８，中移動（００９４１）及港鐵

（０００６６）業績後獲大行唱好，股價上升助港股升幅一度擴大至１９３點報２６３１３點。

由於本港政治仍然不明朗，本地地產股昨日反彈後今日再度受壓，港股瞬間由升轉跌，尾市跌幅

擴大，最終以全日最低位收市報２５９３９，失守二萬六，跌１８１點或０﹒６９％，主板成交

６８５﹒３１億元跌９﹒８％

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒３３％，騰訊（００７００）先升後跌，全日跌

１﹒１７％。



＊Ａ場一周累挫３％＊



滬深高開後，通脹數據未有大幅影響表現，升幅僅慢慢收窄，惟中興（深：００００６３）

盤中突成交暴增兼跌停，引發市場恐慌，連帶５Ｇ、晶片、安防等概念板塊集體下瀉，拖累股市

倒跌。儘管中興盤中收復跌停，但滬指跌幅沒有改變。滬指累計全日跌幅擴大至０﹒７１％，報

２７７４﹒７５點接近全日低位收市，二千八關得而復失。中美貿易戰向貨幣戰惡化，Ａ場已錄

得連續兩周下挫，滬指繼上周累跌２﹒６％後，本周再瀉３﹒２５％。

人行連續第十四日不開展逆回購操作，全周零投放零回籠。滬深全日成交３８０６億元人民

幣，按日增加３﹒６％。



＊中興莫名暴挫引恐慌，華為開大會再次批美＊



中興通訊今早在大成交下上演ＡＨ雙殺，Ａ股跌停，Ｈ股曾挫近１２％，早已成為驚弓之鳥

的投資者急急腳走人，令中港兩地股市集體升轉跌。

美國管理及預算辦公室（ＯＭＢ）日前頒布臨時規定，禁止聯邦機構從華為、中興、海康威

視（深：００２４１５）、海能達及大華（深：００２２３６）５間中國公司購買電訊設備。華

為已即時回應，將繼續在美法院挑戰該禁令的合憲性。

美國禁購令在昨日傳開，今日繼續發酵。中興急挫引發市場恐慌。中興通訊午市尾盤前向內

媒表示，公司目前生產經營活動一切均正常，基本面沒有變化。

中興Ａ股收復跌停，全日跌７﹒７％報２７﹒９元人民幣，但盤中創今年５月２０日以來新

低，成交額高達６４﹒２億元；Ｈ股同跌７﹒８％，報２０﹒１元，成交６﹒２億元。

手機設備股方面個別發展，舜宇光學（０２３８２）微跌０﹒１％，富智康（０２０３８）

升１﹒１％，瑞聲科技（０２０１８）則挫２﹒４％。

另外，華為今日起舉行一連三日的開發者大會，華為消費者業務ＣＥＯ余承東發表主題演講

時表示，今年上半年智能手機出貨量１﹒１８億台，同比增長２４％，但由於美國制裁，二季度

出貨量減少約１０００萬台。余再次打出愛國牌，強調若沒有美國的制裁，今年華為出貨量會是

世界第一。



＊中移動上半年少賺１５％，摩通削逾兩成目標價＊



中移動昨日（８日）召開中期業績記者會，焦點落了在中移動派發的「鐳射筆」紀念品上，

因令人聯想到日前浸大學生會會長因購買鐳射筆，被警方以藏有攻擊性武器拘捕的事件。

但市場仍不忘關注另一個焦點，便是中移動上半年利潤僅錄得５６１億元人民幣，按年少賺

１４﹒６％。期內通信服務收入３５１４億元人民幣，按年跌１﹒３％。

執行董事、副總經理兼財務總監董昕解釋，純利下跌主要主要是由於取消流量漫遊，但他預

期下半年集團的收入將會轉正，而淨利潤跌幅亦會收窄。他又指，公司會維持派息政策穩定，綜

合考慮現金流及股東回報。

投行對中移動業績意見分歧，其中，摩根大通認為中移動業務形勢遜預期，同時考慮到近期

人民幣匯率波動等因素，將其評級下調至「中性」，目標價削逾兩成，由９０元降至７０元。而

花旗亦將中移動目標價從９５元下調至８２元，但卻維持「買入」評級。而富瑞亦維持「買入」

評級，而目標價則輕微下調２﹒３％至８９﹒９３元。

相反，中銀國際和里昂就將中移動評級上調至「買入」。而大和發報告指，中移動第二季收

入較該行預期好，但成本開支大，使第二季的淨利潤遜於該行預期的４﹒７％。而過去數月股票

市場急劇下跌，該行相信中移動第二季的數據已受市場過度折讓。該行續予其「優於大市」投資

評級。

業績雖然未見理想，但中移動今日仍逆市收升２﹒９％，報６４﹒９元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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