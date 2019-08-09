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即市新聞

09/08/2019 09:04

【駐京專電】中證監李超：美國極限施壓對Ａ股影響趨弱

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》中國證監會副主席李超近日表示，從近期市
場表現看，美國的極限施壓對Ａ股市場的影響趨於弱化；中國資本市場的韌性在增強，抵御外部
衝擊的能力在提高。
　　李超表示，下一步，將充分發揮科創板的試驗田作用，堅持市場化、法治化的方向，加快關
鍵制度創新，推動一攬子對外開放務實措施落實落地，引導更多中長期資金入市，提升監管效能
，努力打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。
　　李超稱，美國不斷升級對華貿易爭端，給中國貼上「匯率操縱國」的標簽，違反規則、違反
常識，嚴重破壞市場預期，引發全球金融市場劇烈動盪。美國自食其果，其他國家和地區的股市
跟著遭殃，這種不負責任的行為，毫無疑問是損人又害己。
　　他進一步指出，中國經濟增速仍處在全球領先水平，發展潛力非常大；市場估值水平較低，
上證綜指市盈率僅１３倍，而美國三大股指市盈率均超過２０倍。而且，股市槓桿水平大幅下降
，自身風險明顯緩釋，目前股市槓桿資金約１﹒２萬億元人民幣，較歷史最高點下降近８０％；
市場情緒比較穩定，未出現明顯恐慌情緒。
　　李超稱，設立科創板並試點注冊制改革近期順利落地，開局良好，激發了資本市場活力。

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