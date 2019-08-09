《經濟通通訊社９日專訊》工銀瑞信粵港澳大灣區創新１００ＥＴＦ正式獲得中證監批准，
工銀瑞信成為首家申報、首家獲批的基金公司。
據了解，工銀灣創１００ＥＴＦ是內地首隻橫跨滬深港三大交易所的跨境ＥＴＦ，也是首隻
跟蹤標的為粵港澳大灣區創新１００指數的ＥＴＦ。（ｃａ）
09/08/2019 14:11
【大灣區】首隻滬深港跨境ＥＴＦ：工銀瑞信灣創１００ＥＴＦ獲批
《經濟通通訊社９日專訊》工銀瑞信粵港澳大灣區創新１００ＥＴＦ正式獲得中證監批准，
工銀瑞信成為首家申報、首家獲批的基金公司。
據了解，工銀灣創１００ＥＴＦ是內地首隻橫跨滬深港三大交易所的跨境ＥＴＦ，也是首隻
跟蹤標的為粵港澳大灣區創新１００指數的ＥＴＦ。（ｃａ）
|生財有道09/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵短期可上望52元
|FOCUS09/08/2019
【FOCUS】CPI、PPI分化加劇 央媽減息更見左右為難
|國際動態09/08/2019
槍械取代移民 成美網民頭號話題
|FOCUS08/08/2019
【FOCUS】北京持久戰意圖愈顯 兩種場景或令狂人轉軚
|生財有道08/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：港股仍會下試二萬五
|中國故事08/08/2019
【A股外援】摩指擴容節點正值貿易戰升溫 增量外資部署顯尷尬
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰