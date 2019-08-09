【大灣區】首隻滬深港跨境ＥＴＦ：工銀瑞信灣創１００ＥＴＦ獲批

《經濟通通訊社９日專訊》工銀瑞信粵港澳大灣區創新１００ＥＴＦ正式獲得中證監批准，

工銀瑞信成為首家申報、首家獲批的基金公司。

據了解，工銀灣創１００ＥＴＦ是內地首隻橫跨滬深港三大交易所的跨境ＥＴＦ，也是首隻

跟蹤標的為粵港澳大灣區創新１００指數的ＥＴＦ。（ｃａ）

