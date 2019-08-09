《經濟通通訊社９日專訊》華為開發者大會今日起舉行一連三日在東莞松山湖舉行，華為消
費者業務ＣＥＯ余承東發表主題演講時表示，今年上半年智能手機出貨量１﹒１８億台，同比增
長２４％，因為美國制裁，二季度出貨量減少約１０００萬台。如果沒有美國的制裁，今年４個
季度出貨量應該分別是６０００萬台、７０００萬台、８０００萬台和９０００萬台，出貨量成
為世界第一。
他強調，全球手機份額持續領先，公司業務持續穩健增長，２０１８年出貨量達２﹒０６億
台，８年銷售量增長６８倍。（ｃａ）
09/08/2019 15:02
【華為動向】華為余承東：若沒有美國制裁，今年出貨量為世界第一
《經濟通通訊社９日專訊》華為開發者大會今日起舉行一連三日在東莞松山湖舉行，華為消
費者業務ＣＥＯ余承東發表主題演講時表示，今年上半年智能手機出貨量１﹒１８億台，同比增
長２４％，因為美國制裁，二季度出貨量減少約１０００萬台。如果沒有美國的制裁，今年４個
季度出貨量應該分別是６０００萬台、７０００萬台、８０００萬台和９０００萬台，出貨量成
為世界第一。
他強調，全球手機份額持續領先，公司業務持續穩健增長，２０１８年出貨量達２﹒０６億
台，８年銷售量增長６８倍。（ｃａ）
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