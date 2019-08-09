《神州縱橫－凌昆》中美關係突變前景難測

《神州縱橫》在上輪經貿談判破裂後，中美代表日前首度在上海進行面對面對話。當人們以

為這將為重啟談判及緩和中美經貿紛爭帶來希望之際，特朗普卻忽然宣布於９月１日起對

３０００億美元的中國加收６０％關稅，未來還可能提高到２５％以上。這個核彈級新政策有可

能令中美談判停頓及中美經貿戰全面鋪開，如是後果將十分嚴重。



＊中美貿戰料將升級＊



特朗普的出爾反爾成常態，故此次突變亦非全屬意外。他的借口是中國未履行Ｇ２０習特會

上承諾增購美國農產品，但這只是片面之詞，美國亦未曾履諾放寬對華為的禁制。雙方其實都有

相向而行的動作，中國已允許企業採購美國農產並免除關稅，且據報已達致一些成交。美國商務

部剛正開始審批對華為禁令的豁免申請，讓美國企業可繼續局部地與華為交易。特朗普的新政策

料將令這類相向而行活動被擱置，且９月能否再安排面談亦成為未知數。中國已表明美國此舉違

反了Ｇ２０峰會共識，並會採取反擊措施。這便可能引致雙方鬥爭不斷升級的惡性循環，令中美

陷於全面經貿戰的困局中，兩大經濟體的脫勾將難於避免，貿易戰至今已對雙方有明顯不利影響

，上半年中美貿易乃顯著下跌，貿戰升級後影響將更大。從結構上看問題也更大，３０００億涉

及大量加工出口消費品，對美國民生及中國就業的打擊都比較大。中國報復又可能對美國的高科

行業帶來嚴重打擊。貿戰還必會超出關稅戰範圍波及面更廣。



＊中國必須強硬回應＊



特朗普突然變臉有他的反復無常性格因素，也有為個人政途的考慮而令他急於求成：希望施

壓迫中國多作讓步以便能早日達成協議，從而助他競選連任。可惜特朗普卻遇上了兩面夾迫的困

局：一面是本國鷹派勢盛力阻他對華讓步，另一面中國在上次談判破裂後態度轉趨強硬，美方想

予取予攜已難得多。即使９月能重開談判，令中美經貿關係不致決裂，要達成協議仍非易事。對

中美關係前景中國也不應再抱有幻想，要為漫長及艱苦的鬥爭做好準備。過去中國便因仍保幻想

而採取了不恰當的談判策略，過度忍讓令美國以為中國示弱及是個可欺負的軟柿子。中方也不斷

製造有關空想，結果都成了美麗的誤會。２０１８年末ＡＰＥＣ峰會，中方認為雙方有了通過商

談解決紛爭的共識。在最近的Ｇ２０峰會後中方又認為雙方有了在公平基礎上進行協商的共識，

其實美國根本只想通過談判來向華施壓。到今天中國是否已丟掉幻想尚待觀察，標誌之一是９月

會談的處理。如美國不收回３０００億關稅則不應安排會談，從而杜絕美國利用中國所說的訛詐

及極限施壓伎倆。《資深評論員 凌昆》

