《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今
日不開展逆回購操作。此為人行連續第十四日不開展逆回購操作。
今日無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。全周並沒資金投放及回籠。
另外，人行將於今日開展２０１９年第三期央行票據互換（ＣＢＳ）操作，規模５０億元人
民幣，期限３個月。人行於今年１月創設央行票據互換工具，公開市場業務一級交易商可以使用
持有的合格銀行發行的永續債從人行換入央行票據。分析認為，ＣＢＳ是「以券換券」，不會投
放市場流動性。（ａｃ）
09/08/2019 09:26
【人行收水】人行逆回購十四連停，全周零投放零回籠
《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今
日不開展逆回購操作。此為人行連續第十四日不開展逆回購操作。
今日無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。全周並沒資金投放及回籠。
另外，人行將於今日開展２０１９年第三期央行票據互換（ＣＢＳ）操作，規模５０億元人
民幣，期限３個月。人行於今年１月創設央行票據互換工具，公開市場業務一級交易商可以使用
持有的合格銀行發行的永續債從人行換入央行票據。分析認為，ＣＢＳ是「以券換券」，不會投
放市場流動性。（ａｃ）
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