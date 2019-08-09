《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行調查統計司司長兼新聞發言人阮健弘，和國家外匯管理
局總經濟師兼新聞發言人王春英做客《央視財經評論》欄目，闡釋匯率、貨幣政策、國際收支和
外匯管理等熱點問題。
她們認為，人民幣匯率短期波動由市場決定，貼不貼標簽不決定匯率均衡水平；經濟基本面
決定均衡匯率水平，中國經濟基本面良好是人民幣匯率穩定的基礎；外匯管理政策將繼續保持穩
定，企業和個人用匯需求不受影響。（ｗｌ）
09/08/2019 15:43
【人仔破７】人行、外匯局解讀匯率等熱點問題：政策將續保持穩定
《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行調查統計司司長兼新聞發言人阮健弘，和國家外匯管理
局總經濟師兼新聞發言人王春英做客《央視財經評論》欄目，闡釋匯率、貨幣政策、國際收支和
外匯管理等熱點問題。
她們認為，人民幣匯率短期波動由市場決定，貼不貼標簽不決定匯率均衡水平；經濟基本面
決定均衡匯率水平，中國經濟基本面良好是人民幣匯率穩定的基礎；外匯管理政策將繼續保持穩
定，企業和個人用匯需求不受影響。（ｗｌ）
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