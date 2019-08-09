【人仔破７】人行、外匯局解讀匯率等熱點問題：政策將續保持穩定

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行調查統計司司長兼新聞發言人阮健弘，和國家外匯管理

局總經濟師兼新聞發言人王春英做客《央視財經評論》欄目，闡釋匯率、貨幣政策、國際收支和

外匯管理等熱點問題。

她們認為，人民幣匯率短期波動由市場決定，貼不貼標簽不決定匯率均衡水平；經濟基本面

決定均衡匯率水平，中國經濟基本面良好是人民幣匯率穩定的基礎；外匯管理政策將繼續保持穩

定，企業和個人用匯需求不受影響。（ｗｌ）

