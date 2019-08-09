【貿易開戰】廣州增城區委：沒有得悉鴻海有意出售面板廠項目

《經濟通通訊社９日專訊》早前有傳台灣鴻海創辦人郭台銘與日本夏普合資的堺顯示器株式

會社（ＳＤＰ）與廣州市政府合資的１０﹒５代面板廠正在尋求買家。該廠位於廣州增城，總投

資額為６１０億元人民幣，並計劃在今年１０月初之前量產。

廣州增城區委宣傳部對內媒表示，目前沒有收到投資方有意出售該項目的相關情況，投資方

亦未發布類似消息，該項目建設正常推進，力爭近期投產。至於項目運營方超視界科技表示，公

司已經擬好官方聲明，近日將會發出，又強調目前生產線正常運作。（ｅｙ）

