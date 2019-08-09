【聚焦數據】７月ＰＰＩ同比降０﹒３％遜預期，環比降０﹒２％

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，７月工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降

０﹒３％，遜於市場預期的跌０﹒１％，環比下降０﹒２％；工業生產者購進價格同比下降

０﹒６％，環比下降０﹒２％。

首７月ＰＰＩ比去年同期上漲０﹒２％，工業生產者購進價格持平。（ｃａ）

