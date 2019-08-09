【數據解讀】統計局：ＣＰＩ同比漲幅擴大，連續５個月「２時代」

《經濟通通訊社９日專訊》７月份，居民消費價格指數（ＣＰＩ）按年升２﹒８％，高於市

場預期，連續第５個月處於「２時代」。

國家統計局城市司處長董雅秀解讀指，從同比看，ＣＰＩ漲幅比上月擴大０﹒１個百分點，

食品價格上漲９﹒１％，漲幅比上月擴大０﹒８個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒７４個百分點

。在食品中，鮮果價格上漲３９﹒１％，漲幅比上月回落３﹒６個百分點；豬肉價格上漲

２７﹒０％，漲幅擴大５﹒９個百分點。上述兩項合計影響ＣＰＩ上漲約１﹒２２個百分點。雞

蛋、雞肉、牛肉、羊肉和鮮菜價格漲幅在５﹒２％至１１﹒４％之間。

從環比看，ＣＰＩ由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒４％。其中，食品價格由上月下降

０﹒３％轉為上漲０﹒９％，非食品價格由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒３％。在食品中，部

分地區天氣炎熱、降水偏多，不利於鮮菜生產和儲運，價格上漲２﹒６％，影響ＣＰＩ上漲約０

﹒０６個百分點。受非洲豬瘟疫情影響，豬肉供應稍緊，價格上漲７﹒８％，影響ＣＰＩ上漲約

０﹒２０個百分點。蛋雞進入歇伏期，產蛋率下降，雞蛋價格上漲５﹒０％，影響ＣＰＩ上漲約

０﹒０３個百分點。時令瓜果大量上市，鮮果價格下降６﹒２％，影響ＣＰＩ下降約０﹒１４個

百分點。（ｃａ）

