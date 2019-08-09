【數據解讀】交行金研：ＣＰＩ上升空間較小，ＰＰＩ或延續負增長

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局公布，７月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲２

﹒８％，為２０１８年２月以來的最大漲幅。數據並顯示，７月工業生產者出廠價格指數（ＰＰ

Ｉ）同比下降０﹒３％，低於預期的下降０﹒１％，且為２０１６年８月以來首次下跌。

交通銀行金融研究中心點評認為，當前物價運行出現兩個分化，一是ＣＰＩ和ＰＰＩ延續分

化態勢，二是ＣＰＩ中的食品價格和非食品價格也出現分化。豬肉價格是影響食品價格上漲的主

要原因，也對蛋類需求帶來替代效應。非食品價格同比漲幅收窄，表明除食品以外的需求偏弱。

ＰＰＩ跌入負增長，工業領域需求較弱。內外需求走弱給ＰＰＩ帶來下行壓力，部分工業領域可

能再次出現供過於求的產能過剩。

豬肉價格對ＣＰＩ帶來擾動，未來ＣＰＩ存在上升的可能，但上漲的空間比較小，總體通脹

風險不大。隨著下半年翹尾因素明顯減弱，將緩和ＣＰＩ上漲的壓力，不排除三季度末四季度初

ＣＰＩ漲幅回落的可能。下半年ＰＰＩ翹尾因素快速下降，需求偏弱導致新漲價因素較弱，近期

ＰＰＩ可能還會延續負增長。當前物價兩個分化的格局，意味著宏觀政策仍有進一步加大逆周期

調節的必要。隨著宏觀政策偏向積極，擴大內需是下半年重要工作，有助於ＰＰＩ逐漸走穩。（

ｃａ）

