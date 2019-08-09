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即市新聞

09/08/2019 17:34

【貿易開戰】社科院專家：短期美國發起大規模金融制裁可能性小

　　《經濟通通訊社９日專訊》最新一期中國金融雜誌刊登署名社科院世界經濟與政治研究所周
學智、張明的文章稱，人民幣破７之後美國隨即將中國列為匯率操縱國，意味著本已險像環生的
中美貿易談判出現了更大變數，不排除貿易摩擦向其他領域擴展的可能性；盡管短期內美國對中
國發起大規模、高強度金融制裁的可能性較小，但中國政府仍有必要未雨綢繆早做準備。
　　具體來講，美國對中國發動一步到位式的金融制裁的可能性不大，但可能逐漸增加金融摩擦
，也可能對中國特定金融機構進行點對點式的制裁。因此，要做好防範美國不同程度金融制裁的
準備，同時也應對國內受到制裁的金融機構予以實質性支持。
　　此外，繼續增強人民幣匯率彈性，讓人民幣匯率在更大程度上由市場供求來決定，這樣既有
助於消除持續的貶值預期，也可以更好地發揮匯率對於中國宏觀經濟的減震器作用。而為了防範
出現違規大規模資本外流，中國未來的資本賬戶開放進程應根據形勢變化而主動掌控節奏，保持
適當的跨境資本流動管制，以避免資本無序流動對人民幣匯率與中國金融體系穩定產生的衝擊。
　　在國際合作方面，中國還應積極與ＩＭＦ等國際機構加強溝通交流，爭取獲得這些機構的理
解與支持；並繼續加強與其他國家的貨幣金融合作，近來一些歐洲國家也在嘗試建立新的國際支
付清算體系（以削弱美國的主導性），中國政府應該加強與這些國家的合作。（ｗｌ）

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