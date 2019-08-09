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即市新聞

09/08/2019 12:01

【ＦＯＣＵＳ】ＣＰＩ、ＰＰＩ分化加劇，央媽減息更見左右為難

　　【ＦＯＣＵＳ】內地７月ＣＰＩ（居民消費價格指數）和ＰＰＩ（工業生產者出廠價格指數
）走勢分化加劇－－前者續逼近３字頭，錄２０１８年２月以來新高；後者跌入通縮區間，錄２
０１６年８月以來最低。
　　短短一月，國人餐桌常見的「豬二哥」價格即再漲７﹒８％，同比漲幅亦從６月的
２１％擴大至７月的２７％，惟遠未及官方早前預計的７０％水平，ＣＰＩ未來破３似乎已無懸
念。而ＰＰＩ通縮侵蝕企業盈利及償債能力，進而拖累內需，央媽是否跟隨聯儲減息勢更見左右
為難。

＊高肉價恐遠未「到肉」＊

　　國家統計局周五（９日）公布，７月ＣＰＩ同比升２﹒８％，為近一年半最高，其中豬肉漲
幅擴大至２７％。自內地去年８月起爆發非洲豬瘟，「飛天豬」即愈漲愈貴，若按農業部專家４
月時的評估，豬肉價格下半年同比漲幅可能逾７０％，換言之，現時的高肉價恐怕遠未「到肉」
。荷蘭合作銀行（Ｒａｂｏｂａｎｋ）就預料，中國全年將有數億隻豬因疾病或宰殺而死亡，供
應數將減少三分一之鉅。
　　豬肉、水果、雞蛋齊發功，推動７月食品價格同比上漲９﹒１％，但ＣＰＩ仍企於３字頭以
下，不得不提非食品價格和幕後功臣油價。低油價令非食品類消費未見大漲，其中「交通工具用
燃料」類價格同比更跌９％。
　　除了有助遏抑國內通脹，低油價還有一層意義或是成為北京的戰略武器。就在本周，全球基
準油價跌入熊市，而中國被指７月連續第二個月無視美國禁令繼續從伊朗進口原油。美銀美林日
前警告，如中國加大採購伊朗石油，國際油價可能崩潰至３０美元水平。

＊留意新逆周期調節措施＊

　　不過，低油價的「雙刃劍」加上螺紋鋼、鐵礦石等大宗商品價格疲軟，令內地ＰＰＩ繼６月
零增長後，跌幅續擴大至０﹒３％，再增需求不振、增長下行壓力的跡象。ＰＰＩ事關工業出廠
價格，若跌勢持續，恐侵蝕企業盈利及償債能力，也意味企業、居民和政府部門的名義收入將明
顯減速，此從中港上市企業的盈警潮可見一斑。
　　以從事有色冶金、化工的金川集團（０２３６２）和從事集裝箱裝卸設備製造的華東重機（
深：００２６８５）為例，其雙雙預期中期少賺９０％至１００％。
　　一邊是食品類通脹高點未至，另一邊是工業品通縮隱現，鑒於此，央媽是否跟隨聯儲減息勢
更左右為難。減稅降負之外，政府下半年還有何新的逆周期調節措施推出，值得留意。（經濟通
通訊社　俞瑾）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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