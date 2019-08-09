【企業盈喜】金力集團（０３９１９）料中期扭虧轉賺２７０萬元

《經濟通通訊社９日專訊》金力集團（０３９１９）料截至６月３０日止中期純利約２７０

萬元，而去年同期則虧損約７４６萬元。

該集團指轉虧為盈主因整體上材料成本穩定、分包費用下跌及包裝材料價格下跌所致。

該集團指將於本月公布業績。（ｗｈ）

