《經濟通通訊社９日專訊》卡森國際（００４９６）預期截至６月３０日止中期本公司擁有
人應佔綜合純利較去年同期純利約１﹒０４億元（人民幣．下同）增加約１至１﹒４倍，即介乎
２﹒０８億元至２﹒５億元。
業績改善主因期內在內地的物業發展項目住宅樓宇交付增加所致，包括已向客戶交付總建築
面積約１７﹒５９萬平方米的物業，並於期內產生收入約１５﹒５５億元。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
09/08/2019 07:53
【企業盈喜】卡森（００４９６）料中期純利增最多１﹒４倍
《經濟通通訊社９日專訊》卡森國際（００４９６）預期截至６月３０日止中期本公司擁有
人應佔綜合純利較去年同期純利約１﹒０４億元（人民幣．下同）增加約１至１﹒４倍，即介乎
２﹒０８億元至２﹒５億元。
業績改善主因期內在內地的物業發展項目住宅樓宇交付增加所致，包括已向客戶交付總建築
面積約１７﹒５９萬平方米的物業，並於期內產生收入約１５﹒５５億元。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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