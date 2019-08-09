【企業盈喜】星光文化（０１１５９）料中期虧轉盈賺３００萬元

《經濟通通訊社９日專訊》星光文化（０１１５９）預期截至６月３０日止中期將錄得公司

擁有人應佔綜合淨溢利約３００萬元，而去年同期則虧損約２８７２萬元。

業績轉虧為盈主因毛利增加約３３００萬元、經營開支、行政開支及融資成本總數減少約

３８００萬元。不過，該集團指期內衍生金融負債公平值變動收益為零，而去年同期則錄得收益

約３６００萬元，加上所得稅開支增加約１００萬元及非控股權益分佔虧損減少約１４０萬元，

抵銷部分上述開支減少的影響。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

