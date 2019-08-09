《經濟通通訊社９日專訊》北控醫療健康（０２３８９）預期截至６月３０日止中期虧損將
較去年同期虧損約８９０萬元增加不少於５７００萬元，即約６５９０萬元。
虧損擴大主因位於上海及北京之投資物業公平值於期內並無增值收益，而去年同期則增值約
７２０４萬元，加上位於大理之房產項目被逼終止而需為該項目前期費用約１９００萬元進行減
值。
該集團預期於本月２９日公布業績。（ｗｈ）
09/08/2019 07:53
【企業盈警】北控醫療（０２３８９）料中期蝕６５９０萬元
《經濟通通訊社９日專訊》北控醫療健康（０２３８９）預期截至６月３０日止中期虧損將
較去年同期虧損約８９０萬元增加不少於５７００萬元，即約６５９０萬元。
虧損擴大主因位於上海及北京之投資物業公平值於期內並無增值收益，而去年同期則增值約
７２０４萬元，加上位於大理之房產項目被逼終止而需為該項目前期費用約１９００萬元進行減
值。
該集團預期於本月２９日公布業績。（ｗｈ）
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