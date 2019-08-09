【企業盈警】銀城國際（０１９０２）料中期稅後淨利潤降８０％

《經濟通通訊社９日專訊》銀城國際（０１９０２）預期截至６月３０日止中期除稅後淨利

潤較去年同期顯著下降大約８０％。

除稅後淨利潤下降主因按階段實現業務合併投資收入大幅減少、展開若干銷售及市場推廣活

動用於物業促銷用途，因而銷售及分銷開支錄重大增幅及按照內地國稅收法律法規要求，大幅增

加土地增值稅的撥備等所致。該集團指有關影響因出售物業的收入及毛利大幅增加而減輕。

該集團將按規定適時公布業績。（ｗｈ）

