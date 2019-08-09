《經濟通通訊社９日專訊》思城控股（０１４８６）預期截至６月３０日止中期錄淨虧損，
而去年同期錄淨利潤約２５００萬元。
轉盈為虧主因自去年至今年６月底止增聘專業人員以應付已增加的在手合約，惟中美貿易戰
帶來不穩定而令期內項目進展延遲導致毛利下降，加上長期虧損業務師傅到有限公司於期後結束
營運而確認約１９００萬元的減值損失。
該集團指，主營業務營運利潤仍然令人滿意，而且去年及今年上半年的破紀錄高的在手合約
，故對未來收入增長持樂觀態度。
該集團預期於本月２２日公布業績。（ｗｈ）
09/08/2019 07:53
【企業盈警】思城控股（０１４８６）料中期轉盈為虧
《經濟通通訊社９日專訊》思城控股（０１４８６）預期截至６月３０日止中期錄淨虧損，
而去年同期錄淨利潤約２５００萬元。
轉盈為虧主因自去年至今年６月底止增聘專業人員以應付已增加的在手合約，惟中美貿易戰
帶來不穩定而令期內項目進展延遲導致毛利下降，加上長期虧損業務師傅到有限公司於期後結束
營運而確認約１９００萬元的減值損失。
該集團指，主營業務營運利潤仍然令人滿意，而且去年及今年上半年的破紀錄高的在手合約
，故對未來收入增長持樂觀態度。
該集團預期於本月２２日公布業績。（ｗｈ）
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