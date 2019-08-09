《經濟通通訊社９日專訊》大成生化（００８０９）預期截至６月３０日止中期毛利較去年
同期１﹒６８億元大幅減少７０％，即約５０４０萬元，而虧損淨額則較去年同期約７﹒２億元
最少增加９％，即約７﹒８５億元。
該集團指業績轉差主因下游生產主要原料玉米澱粉價格上升，加上受非洲豬瘟影響，氨基酸
銷量及售價下降，導致氨基酸業務錄得毛虧，相對去年同期則錄得毛利。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
09/08/2019 07:57
【企業盈警】大成生化（００８０９）料中期虧損增
《經濟通通訊社９日專訊》大成生化（００８０９）預期截至６月３０日止中期毛利較去年
同期１﹒６８億元大幅減少７０％，即約５０４０萬元，而虧損淨額則較去年同期約７﹒２億元
最少增加９％，即約７﹒８５億元。
該集團指業績轉差主因下游生產主要原料玉米澱粉價格上升，加上受非洲豬瘟影響，氨基酸
銷量及售價下降，導致氨基酸業務錄得毛虧，相對去年同期則錄得毛利。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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