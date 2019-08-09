《經濟通通訊社９日專訊》華電福新（００８１６）預期，截至６月３０日止中期純利將較
去年同期約１５﹒３９億元（人民幣．下同）增長介乎約１５﹒２％至１６﹒６％，即介乎約
１７﹒７３億元至１７﹒９４億元。
純利上升主因非控股股東持股比例較大的水電業務盈利大幅增長所致，而期內整體收入將升
介乎約９﹒６％至１１﹒４％，因總發電量增長，除稅前利潤則增介乎約３０﹒６％至
３２﹒８％，受惠於福建水電項目的豐沛來水，發電量增加，並提高盈利能力。（ｗｈ）
09/08/2019 07:57
【企業盈喜】華電福新（８１６）料中期純利增最多１６﹒６％
《經濟通通訊社９日專訊》華電福新（００８１６）預期，截至６月３０日止中期純利將較
去年同期約１５﹒３９億元（人民幣．下同）增長介乎約１５﹒２％至１６﹒６％，即介乎約
１７﹒７３億元至１７﹒９４億元。
純利上升主因非控股股東持股比例較大的水電業務盈利大幅增長所致，而期內整體收入將升
介乎約９﹒６％至１１﹒４％，因總發電量增長，除稅前利潤則增介乎約３０﹒６％至
３２﹒８％，受惠於福建水電項目的豐沛來水，發電量增加，並提高盈利能力。（ｗｈ）
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