《經濟通通訊社９日專訊》嘉年華國際（００９９６）預期，截至６月３０日止中期虧損不
少於約４﹒５億元，而去年同期虧損約９４９２萬元。
虧損擴大主因證券投資虧損；部分由出售壽臣山道項目收益約３﹒７７億元抵銷。該集團指
，將本著更穩健謹慎原則改善其經營策略，專注於房地產市場業務，同時穩步提升未來經營業績
。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
09/08/2019 07:59
【企業盈警】嘉年華國際（００９９６）料中期蝕不少於４﹒５億元
《經濟通通訊社９日專訊》嘉年華國際（００９９６）預期，截至６月３０日止中期虧損不
少於約４﹒５億元，而去年同期虧損約９４９２萬元。
虧損擴大主因證券投資虧損；部分由出售壽臣山道項目收益約３﹒７７億元抵銷。該集團指
，將本著更穩健謹慎原則改善其經營策略，專注於房地產市場業務，同時穩步提升未來經營業績
。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
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