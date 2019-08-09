【企業盈警】嘉年華國際（００９９６）料中期蝕不少於４﹒５億元

《經濟通通訊社９日專訊》嘉年華國際（００９９６）預期，截至６月３０日止中期虧損不

少於約４﹒５億元，而去年同期虧損約９４９２萬元。

虧損擴大主因證券投資虧損；部分由出售壽臣山道項目收益約３﹒７７億元抵銷。該集團指

，將本著更穩健謹慎原則改善其經營策略，專注於房地產市場業務，同時穩步提升未來經營業績

。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

