《經濟通通訊社９日專訊》紅星美凱龍（０１５２８）（滬：６０１８２８）公布，以總代
價約５﹒７２億元（人民幣．下同），出售從事項目投資、市場運營管理、租賃及訊息諮詢服務
的全資附屬公司予控股股東，料收益約１元。
經扣除開支後，交易所得款項淨額約５﹒７１８９億元，將用作一般營運資金，並改善整體
經營和財務狀況。（ｗｈ）
09/08/2019 08:01
紅星美凱龍（０１５２８）售業務予控股股東，套現近６億人幣
《經濟通通訊社９日專訊》紅星美凱龍（０１５２８）（滬：６０１８２８）公布，以總代
價約５﹒７２億元（人民幣．下同），出售從事項目投資、市場運營管理、租賃及訊息諮詢服務
的全資附屬公司予控股股東，料收益約１元。
經扣除開支後，交易所得款項淨額約５﹒７１８９億元，將用作一般營運資金，並改善整體
經營和財務狀況。（ｗｈ）
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