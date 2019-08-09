紅星美凱龍（０１５２８）售業務予控股股東，套現近６億人幣

《經濟通通訊社９日專訊》紅星美凱龍（０１５２８）（滬：６０１８２８）公布，以總代

價約５﹒７２億元（人民幣．下同），出售從事項目投資、市場運營管理、租賃及訊息諮詢服務

的全資附屬公司予控股股東，料收益約１元。

經扣除開支後，交易所得款項淨額約５﹒７１８９億元，將用作一般營運資金，並改善整體

經營和財務狀況。（ｗｈ）

