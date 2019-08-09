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即市新聞

09/08/2019 08:04

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２６﹒１億，買建行工行沽中興港交所

　　《經濟通通訊社９日專訊》亞太區周三先後有３家央行減息，投資者轉趨觀望，以致港股周
四僅高開２點，隨後大市有資金撈底跡象。消息面上，ＭＳＣＩ公布執行第２階段Ａ股擴容，Ａ
股納入因子由１０％調高至１５％，本月２７日收市後執行。滬深高開高走，帶動港股一度高見
２６３１７點，升３２０點。汽車股造好，部分貿易戰「風眼股」亦見反彈，恆指最終收報
２６１２０，升１２３點或０﹒４８％。
　　按額度計算，北水周四淨流入２６﹒１２億元人民幣，較周三流入額增加４﹒８３億或
２２﹒６９％。北水淨買入最多的個股依次是建行（００９３９）、工行（０１３９８）及騰訊
（００７００）；淨賣出最多的依次是中興通訊（００７６３）和港交所（００３８８）。主板
成交額７５９﹒６１億元，下跌５﹒１６％，其中港股通成交７０﹒１７億元，佔總成交之
９﹒２４％。
　
＊北水鍾情建行、工行＊
　
　　人民幣中間價終於「破７」，連貶六個交易日，創逾１１年新低，銀行股開始消化人民幣貶
值的影響，建行及工行分別獲近６億及２﹒５億北水淨流入，但兩行收市價無起跌。市傳騰訊正
尋求約５０億美元五年期銀團貸款，貸款利率價格指引在Ｌｉｂｏｒ＋８０個基點區間，可能是
該公司史上最低利率，集資所得或用作收購Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｕｓｉｃ　Ｇｒｏｕｐ
（ＵＭＧ）。騰訊盤中曾漲逾２％，高見３４６﹒２元，收市仍升１﹒１％，報３４２﹒４元。
　　美國正式頒布禁令，聯邦機構不得採購華為及中興通訊等５家內地電訊商設備，中興通訊錄
２０５４萬北水淨流出，但股價仍漲２﹒６％。摩笛再奏，大摩看淡香港企業盈利和估值，將明
年６月恆指基本目標再下調１２﹒９％至２４４００點，港交所遭北水淨沽出６７７萬元。
（ｃｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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