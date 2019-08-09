【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２６﹒１億，買建行工行沽中興港交所

《經濟通通訊社９日專訊》亞太區周三先後有３家央行減息，投資者轉趨觀望，以致港股周

四僅高開２點，隨後大市有資金撈底跡象。消息面上，ＭＳＣＩ公布執行第２階段Ａ股擴容，Ａ

股納入因子由１０％調高至１５％，本月２７日收市後執行。滬深高開高走，帶動港股一度高見

２６３１７點，升３２０點。汽車股造好，部分貿易戰「風眼股」亦見反彈，恆指最終收報

２６１２０，升１２３點或０﹒４８％。

按額度計算，北水周四淨流入２６﹒１２億元人民幣，較周三流入額增加４﹒８３億或

２２﹒６９％。北水淨買入最多的個股依次是建行（００９３９）、工行（０１３９８）及騰訊

（００７００）；淨賣出最多的依次是中興通訊（００７６３）和港交所（００３８８）。主板

成交額７５９﹒６１億元，下跌５﹒１６％，其中港股通成交７０﹒１７億元，佔總成交之

９﹒２４％。



＊北水鍾情建行、工行＊



人民幣中間價終於「破７」，連貶六個交易日，創逾１１年新低，銀行股開始消化人民幣貶

值的影響，建行及工行分別獲近６億及２﹒５億北水淨流入，但兩行收市價無起跌。市傳騰訊正

尋求約５０億美元五年期銀團貸款，貸款利率價格指引在Ｌｉｂｏｒ＋８０個基點區間，可能是

該公司史上最低利率，集資所得或用作收購Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｍｕｓｉｃ Ｇｒｏｕｐ

（ＵＭＧ）。騰訊盤中曾漲逾２％，高見３４６﹒２元，收市仍升１﹒１％，報３４２﹒４元。

美國正式頒布禁令，聯邦機構不得採購華為及中興通訊等５家內地電訊商設備，中興通訊錄

２０５４萬北水淨流出，但股價仍漲２﹒６％。摩笛再奏，大摩看淡香港企業盈利和估值，將明

年６月恆指基本目標再下調１２﹒９％至２４４００點，港交所遭北水淨沽出６７７萬元。

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