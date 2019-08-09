《日入而息》內地通脹高預期，啟德商業地收十標書，港股失二萬六

《今天重點》﹡地政署指啟德體育園商業╱酒店地共收１０份標書

﹡７月ＰＰＩ同比降０﹒３％遜預期，近三年最低；內地７月ＣＰＩ同比增

２﹒８％，略高市場預期；７月ＰＰＩ同比跌幅較預期大，環比降幅收窄；

ＣＰＩ同比漲幅擴大，連續５個月「２時代」

﹡林鄭月娥稱商界與政府一致同意必須停止暴力行為；特首林鄭宣布下周二

（１３日）起恢復召開行政會議



《即日市況》﹡港股失守二萬六，全日收２５９３９跌１８１點，成交６８５億元



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒７％，貨幣戰陰霾全周累挫３﹒３％



《美元匯價》﹡美匯需盡快重上９８，以改善技術走勢；歐元最新報１﹒１１９７╱９９，

日圓最新報１０５﹒７６╱７８



《公司業績》﹡中升控股（００８８１）半年賺２０﹒８億元人民幣，升逾１３％，不派息

﹡百濟神州（０６１６０）中期虧損收窄至２﹒５３億美元

﹡金沙（０１９２８）半年盈利１０﹒６７億美元，升９％，不派息

﹡東銀國際（００６６８）中期純利大升約八成，不派息

﹡建滔集團（００１４８）半年盈利１４﹒４億元，跌逾６５％，息２８仙

﹡建滔積層板（０１８８８）中期少賺逾３９％報１０﹒８億元，息十仙



《公司資訊》﹡中昌（００８５９）收購浙江舟山酒店，涉資１﹒２億元人民幣

﹡中國船舶租賃（０３８７７）購買及租出兩艘雙燃料集裝箱船

﹡方圓房服集團（０８３７６）考慮申請轉主板上市

﹡泓盈控股（０１７３５）、冠捷科技（００９０３）今早宣布停牌

﹡南海控股（００６８０）將採取法律措施恢復台北項目最優申請人資格

﹡津上機床（０１６５１）母企上季度中國分部盈利跌近５２％

﹡匯控（００００５）上日倫交所回購２８３萬股，涉近１﹒６９億

﹡新濠博亞入股皇冠交易遭澳洲博彩監管當局調查

﹡農行（０１２８８）獲准發行最多１２００億元人民幣無固定期限資本債券

﹡慧聰集團（０２２８０）與中國電子商會合辨首屆中國產業互聯網峰會

﹡毅高國際（０８２１８）疑收購內地飛機租賃業務

﹡德信中國（０２０１９）７月合約銷售約３４﹒９３億元人民幣

﹡弘陽地產（０１９９６）７月合約銷售升２４％，首七月升４０％





《國企紅籌》﹡華能新能源（００９５８）７月總發電量按年降１４﹒７％

﹡保利置業（００１１９）首七月合約銷售按年跌１０﹒８％

﹡中國神華（０１０８８）料上半年盈利按年跌１﹒３％

﹡中國鐵建（０１１８６）下屬聯合體中標山西項目，涉４９﹒７億元人民幣



《神州民企》﹡騰訊（００７００）微信正測試於電腦上使用「小程序」

﹡潤東汽車（０１３６５）今早起停牌，待公布控股股東出售持股消息

﹡中升（００８８１）有信心下半年豪華車銷量優於市場升１０％以上

﹡特步（０１３６８）與林書豪簽約，正式進軍籃球領域

﹡舜宇（０２３８２）７月手機鏡頭出貨量按年升２３％

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《中國要聞》﹡７月ＰＰＩ同比降０﹒３％遜預期，近三年最低

﹡內地７月ＣＰＩ同比增２﹒８％，略高市場預期

﹡統計局表示７月ＰＰＩ同比跌幅較預期大，環比降幅收窄；ＣＰＩ同比漲幅

擴大，連續５個月「２時代」

﹡房託業務遭窗口指導，上月募資額按月銳減近兩成

﹡官媒表示統計報告顯示７０年來居民生活質量水漲船高

﹡據報監管部門將開展汽車４Ｓ店捆綁保險專項整治行動

﹡銀保監將在３２個城市開展銀行房地產業務專項檢查

﹡商務部表示上半年全國網上零售額同比增１７﹒８％

﹡羅靜辭任博信股份董事長一職

﹡７月債券通交易量破２０００億元人民幣，連續三個月創新高

﹡官媒澄清放鬆ＡＡＡ級城建類企業募資用途傳聞不屬實

﹡人行、外匯局解讀匯率等熱點問題：政策將續保持穩定

﹡馬駿稱今次人民幣破７與２０１５年匯改不同

﹡人行逆回購十四連停，全周零投放零回籠；人行開展５０億人幣三個月期

ＣＢＳ，利率２﹒３５％

﹡首隻滬深港跨境ＥＴＦ：工銀瑞信灣創１００ＥＴＦ獲批

﹡郵儲銀行表示運用上市貸等支持粵港澳大灣區小微企業發展

﹡科創板上市節奏常態化，成長更理性

﹡中證監李超稱美國極限施壓對Ａ股影響趨弱；中證監表示兩融標的股票由

９５０隻擴大至１６００隻；中證監對３宗案作行政處罰，涉美麗生態等；

中證監就修訂證券公司風控指標計算標準徵意見

﹡上交所服務監管兩手抓，解題股權質押

﹡海康威視表示美方臨時禁令對公司沒有額外影響

﹡畢馬威表示策略重組、客戶體驗及智能科技為內地銀行成功關鍵

﹡華為余承東稱若沒有美國制裁，今年出貨量為世界第一；如安卓系統無法使

用，華為可隨時轉用鴻蒙；預計明年智能手機行業全面轉入５Ｇ；華為表示

中美貿戰加速鴻蒙上市，原定明年春天發布

﹡廣州增城區委表示沒有得悉鴻海有意出售面板廠項目

﹡科技部表示加強金融資本市場對科技型中小企業支持

﹡乘聯會表示７月廣義乘用車銷量再轉跌，按年降５﹒３％；首七月新能源乘

用車批發同比增５３﹒７％

﹡外匯局表示上半年服貿逆差收窄至１２９３億美元；上半年服貿逆差收窄

１２％貨物貿易保持順差

﹡社科院專家表示短期美國發起大規模金融制裁可能性小



《其他消息》﹡朱擎知獲委任為積金局營運總監

﹡金管局表示７月收到１５１宗銀行投訴個案

﹡銀公表示人民幣跌穿七算屬心理關口，料人行不容人幣大幅貶值；本港銀行

目前無空間下調利率，貸款質素仍然良好

﹡城巴及新巴申請調整票價１２％，預計八成非過海路線加幅低於１元

﹡深股通額度全日用１６﹒３億元；滬股通額度全日用２億元，陸股通淨買入

１３﹒９億

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒１７％，九龍樓價逆市連升５周



《修例風暴》﹡中國外交部否認洩美外交官私隱，斥美言論屬強盜邏輯

﹡張仁良冀勿將政治立場放入教學，應多角度予學生思考

﹡教大校長張仁良稱暫無學生被捕，不容有人受不法對待

﹡逾九成半記者於７月２８日接觸催淚氣體後現後遺症

﹡過期催淚彈危害難估量，人權組織促警方停用化學武器

﹡網民發起下午於機場集會，逾千人響應，現場氣氛和平

﹡劉業成獲委為臨時警務處副處長協助處理大型公眾活動

﹡警方向周日港島東遊行發反對通知書，只准於維園集會；警方澄清表示無熄

燈拘捕、警隊無混入國內執法人員；警方以公眾安全為由，連續反對四遊行

集會；警方多次避答有否使用過期催淚彈，拒承諾回覆限期

﹡林鄭月娥稱商界與政府一致同意必須停止暴力行為；特首林鄭宣布下周二

（１３日）起恢復召開行政會議

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