《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６２８７．４４ 跌 ９０．７５點╱０．３４％
標普５００ ２９１８．６５ 跌 １９．４４點╱０．６６％
納斯達克 ７９５９．１４ 跌 ８０．０２點╱１．００％
倫敦富時１００ ７２５３．８５ 跌 ３２．０５點╱０．４４％
法蘭克福ＤＡＸ １１６９３．８０ 跌 １５１．６１點╱１．２８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３２７．９２ 跌 ６０．０４點╱１．１１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０５．４５，歐元兌美元１．１２１０
12/08/2019 07:46
《日出而作》太古葵芳站示威衝突，二手樓成交續低，華為巴西建廠
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６２８７．４４ 跌 ９０．７５點╱０．３４％
標普５００ ２９１８．６５ 跌 １９．４４點╱０．６６％
納斯達克 ７９５９．１４ 跌 ８０．０２點╱１．００％
倫敦富時１００ ７２５３．８５ 跌 ３２．０５點╱０．４４％
法蘭克福ＤＡＸ １１６９３．８０ 跌 １５１．６１點╱１．２８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３２７．９２ 跌 ６０．０４點╱１．１１％
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