《一周攻略－周進略》減息反惹貿戰升級，債金齊升股值難保

《一周攻略》美聯儲７月底議息之後，正如本欄之前所料，不論決定是減息與否，抑或減息

多少，基本上面對的都是沽壓。美股跌全球股市包括港股都應聲向下。債息下跌，反映之後的市

場預期。金價升，避險的需求最明顯。



＊聯局發言貿易升級導火線＊



當然，直接的導火線是特朗普執意的要把貿易戰升級，對中國貨加徵關稅，但時機上，卻剛

好是美聯儲開會後，雖然順應外界估計，真的減息四分一厘，但卻在記者會中，著意補充了那麼

一句，就是說，這次的減息只是一次過，是所謂中期調整，不是減息周期的開展云云，意味著這

次真的純粹是買個保險，一如兩位前主席格林斯潘和耶倫的呼籲一樣，亦因此而不必在意，目前

經濟數據不錯，並無真正充分的理據去減息云云。

是的，隨著央行這個既一點不意外，但在言論解說中又充滿意外的一次行動後，特朗普氣上

心頭，就來一個順水推舟，你最擔心的貿易不明朗，我就給你弄個更不明朗，或者其實是明朗化

，把你擔心的都變成為事實，好吧！



＊本來買保險，結果出危險＊



如此一來，搞不好真的把經濟由不明朗變為衰退，那麼如今的所謂先發制人的減息，希望買

個保險，卻一下子踩中了，求仁得仁，買衰退真的開衰退的一局！換言之，看來先發制人，其實

變成受制於人。事實上，央行最擔心，卻又最無計可施的，正是面對美國總統特朗普這個人，他

刻意要看來隨意率性而為，一不高興就又在社交媒體說什麼，如此這樣，還有什麼好說呢，連減

息一次都不滿，非得要順其意而暗示明示之後一直會減息，為其競選鋪路，為期間美股向上增添

動力不可？



＊各地央行賠了夫人又折兵＊



正因如此，央行的獨立性犧牲，卻沒有換了應有的經濟好處，特朗著仍是可以隨便要威脅誰

。是的，一眾的前主席在報章上聯署，呼籲大家重視央行的獨立性，不正是說明了，大家都知道

這一著是賠了夫人又折兵嗎？

無論如何，賠上代價的還有廣大投資者，在全球各地，突如其來的一著，股市市值一下子蒸

發了多少？大家又得重新考慮和審視，究竟有什麼可以在如此動盪不安的環境中，可以為財富增

值和避險。



＊減息若重臨，配置防守股＊



是的，如今的債息走低，加上金價向上突破，說明了一切。投資者怕經濟前景不好，也預視

了央行雖然聲稱只是一次性的減息，但其實所可能已經觸發了貿易戰的升級，帶來衰退的危機，

之後不減不行。

這樣一來，在整個港股組合中，除非真的全現金，否則，還是以中長線的減息周期來臨為大

前提，要配置的仍是公用房託防守股，一句到底，安全至上！

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

