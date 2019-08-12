【華為動向】譚朗蔚：華為新機短期利好舜宇，但未惠及５Ｇ概念股

《經濟通通訊社１２日專訊》華為集團在日前剛舉行的華為開發者大會上正式發布自有操作

系統鴻蒙（ＨａｒｍｏｎｙＯＳ），為全球第一個基於微內核的全場景分布式ＯＳ，並以開源平

台方式登場。與此同時，華為高層消息透露，最早會於９月１９日在歐洲推出Ｍａｔｅ３０系列

。華為上述消息公布後，供應商舜宇光學（０２３８２）早市急升近３％。

富昌證券聯席董事譚朗蔚向《經濟通通訊社》表示，華為上周五（９日）舉行的發布會影響

今早個別股份的走勢，當中包括表現較好的舜宇光學，預期相信今日走高屬短期炒作，不過考慮

到美國對於華為的禁令仍未解決，舜宇難望大幅向上，預期股價短期在８４元至８９元上落。

另外，譚朗蔚認為，華為新的操作系統不會對５Ｇ相關股有太大刺激。５Ｇ基建股如鐵塔

（００７８８）講求中長線業務發展，加上近期鐵塔炒風淡化，股價也不吸引，除非市場配合，

否則相信鐵塔短期難望再炒高。（ｓｃ）



表列部分手機及５Ｇ概念股股價表現：



股份 今早表現 本季以來表現 今年以來表現

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部分手機股及相關設備股：

比亞迪電子（００２８５） ＋１﹒５０％ －３﹒２３％ ＋１２﹒２８％

通達集團 （００６９８） 無升跌 －２０﹒８３％ －３８﹒４７％

中興通訊 （００７６３） －２﹒０９％ －１２﹒７３％ ＋３２﹒９７％

中芯國際 （００９８１） －０﹒５６％ ＋１﹒８４％ ＋２９﹒３４％

聯想集團 （００９９２） －０﹒６７％ ＋２﹒０２％ ＋１７﹒３１％

丘鈦科技 （０１４７８） ＋４﹒２６％ ＋１９﹒３３％ ＋５９﹒５５％

瑞聲科技 （０２０１８） ＋０﹒２８％ －１８﹒１５％ －１８﹒２８％

富智康集團（０２０３８） ＋２﹒０８％ ＋１２﹒６４％ ＋１９﹒５１％

舜宇光學 （０２３８２） ＋２﹒６５％ ＋５﹒５８％ ＋２３﹒５９％

鴻騰精密 （０６０８８） －０﹒６５％ －２﹒８５％ －７﹒５３％



部分５Ｇ服務及相關設備股：

中通服 （００５５２） ＋２﹒０１％ －１３﹒９１％ －１９﹒６４％

中國電信 （００７２８） －０﹒５８％ －１３﹒２３％ －１２﹒００％

中國聯通 （００７６２） ＋０﹒２８％ －１５﹒２９％ －１１﹒５１％

中國鐵塔 （００７８８） ＋１﹒０５％ －５﹒８５％ ＋３０﹒６７％

中國移動 （００９４１） ＋０﹒０８％ －８﹒７１％ －１２﹒１８％

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股指

恆生指數 ＋０﹒０１％ －９﹒１１％ ＋０﹒３７％

國企指數 ＋０﹒５３％ －７﹒６８％ －０﹒７７％

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註：資料截至今日中午收市

