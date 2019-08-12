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即市新聞

12/08/2019 13:32

【華為動向】譚朗蔚：華為新機短期利好舜宇，但未惠及５Ｇ概念股

　　《經濟通通訊社１２日專訊》華為集團在日前剛舉行的華為開發者大會上正式發布自有操作
系統鴻蒙（ＨａｒｍｏｎｙＯＳ），為全球第一個基於微內核的全場景分布式ＯＳ，並以開源平
台方式登場。與此同時，華為高層消息透露，最早會於９月１９日在歐洲推出Ｍａｔｅ３０系列
。華為上述消息公布後，供應商舜宇光學（０２３８２）早市急升近３％。
　　富昌證券聯席董事譚朗蔚向《經濟通通訊社》表示，華為上周五（９日）舉行的發布會影響
今早個別股份的走勢，當中包括表現較好的舜宇光學，預期相信今日走高屬短期炒作，不過考慮
到美國對於華為的禁令仍未解決，舜宇難望大幅向上，預期股價短期在８４元至８９元上落。
　　另外，譚朗蔚認為，華為新的操作系統不會對５Ｇ相關股有太大刺激。５Ｇ基建股如鐵塔
（００７８８）講求中長線業務發展，加上近期鐵塔炒風淡化，股價也不吸引，除非市場配合，
否則相信鐵塔短期難望再炒高。（ｓｃ）

　　表列部分手機及５Ｇ概念股股價表現：

　　股份　　　　　　　　　　　　　今早表現　　　　　本季以來表現　　　　今年以來表現
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　部分手機股及相關設備股：
　　比亞迪電子（００２８５）　　＋１﹒５０％　　　　－３﹒２３％　　　＋１２﹒２８％
　　通達集團　（００６９８）　　　　無升跌　　　　－２０﹒８３％　　　－３８﹒４７％
　　中興通訊　（００７６３）　　－２﹒０９％　　　－１２﹒７３％　　　＋３２﹒９７％
　　中芯國際　（００９８１）　　－０﹒５６％　　　　＋１﹒８４％　　　＋２９﹒３４％
　　聯想集團　（００９９２）　　－０﹒６７％　　　　＋２﹒０２％　　　＋１７﹒３１％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　＋４﹒２６％　　　＋１９﹒３３％　　　＋５９﹒５５％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　＋０﹒２８％　　　－１８﹒１５％　　　－１８﹒２８％
　　富智康集團（０２０３８）　　＋２﹒０８％　　　＋１２﹒６４％　　　＋１９﹒５１％
　　舜宇光學　（０２３８２）　　＋２﹒６５％　　　　＋５﹒５８％　　　＋２３﹒５９％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　－０﹒６５％　　　　－２﹒８５％　　　　－７﹒５３％

　　部分５Ｇ服務及相關設備股：
　　中通服　　（００５５２）　　＋２﹒０１％　　　－１３﹒９１％　　　－１９﹒６４％
　　中國電信　（００７２８）　　－０﹒５８％　　　－１３﹒２３％　　　－１２﹒００％
　　中國聯通　（００７６２）　　＋０﹒２８％　　　－１５﹒２９％　　　－１１﹒５１％
　　中國鐵塔　（００７８８）　　＋１﹒０５％　　　　－５﹒８５％　　　＋３０﹒６７％
　　中國移動　（００９４１）　　＋０﹒０８％　　　　－８﹒７１％　　　－１２﹒１８％
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股指
　　恆生指數　　　　　　　　　　＋０﹒０１％　　　　－９﹒１１％　　　　＋０﹒３７％
　　國企指數　　　　　　　　　　＋０﹒５３％　　　　－７﹒６８％　　　　－０﹒７７％
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　註：資料截至今日中午收市

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