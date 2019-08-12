港股輕微低開，報２５８６９點跌６９點，國指升２點

《經濟通通訊社１２日專訊》亞洲股市今早表現不一，日經及首爾指數輕微上揚，而台北加

權及曼谷股市指數現跌約１５點。港股方面則輕微低６９點，其中太古Ａ（０００１９）連日下

挫，多隻重磅股亦領跌大市，友邦（０１２９９）及匯控（００００５）低開逾１％，而今早大

市競價時段成交亦明顯縮窄至約８億元左右。

恆生指數報２５８６９點，跌６９點或跌０﹒２７％，主板成交８﹒１３億元。國企指數報

９９９６點，升２點或升０﹒０２％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１％，報５９﹒４元；港交所（００３８８）跌０

﹒５８％，報２４０﹒８元；騰訊（００７００）升０﹒１８％，報３３９元；中移動

（００９４１）升０﹒９２％，報６５﹒５元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒０６％，報７５

元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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太古Ａ （０００１９） ８０﹒００元 跌２﹒２０％

友邦保險（０１２９９） ７５﹒００元 跌１﹒０６％

匯豐控股（００００５） ５９﹒４０元 跌１﹒００％

中國人壽（０２６２８） １７﹒８８元 跌０﹒８９％

長和 （００００１） ６７﹒３５元 跌０﹒８８％

中石油 （００８５７） ３﹒８５元 跌０﹒７７％

新世界 （０００１７） ９﹒６０元 跌０﹒７２％

吉利汽車（００１７５） １１﹒００元 跌０﹒７２％

中海油 （００８８３） １１﹒７０元 跌０﹒６８％

恆基地產（０００１２） ３７﹒８０元 跌０﹒６６％

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（ｕｌ）

