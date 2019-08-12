  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/08/2019 09:22

港股輕微低開，報２５８６９點跌６９點，國指升２點

　　《經濟通通訊社１２日專訊》亞洲股市今早表現不一，日經及首爾指數輕微上揚，而台北加
權及曼谷股市指數現跌約１５點。港股方面則輕微低６９點，其中太古Ａ（０００１９）連日下
挫，多隻重磅股亦領跌大市，友邦（０１２９９）及匯控（００００５）低開逾１％，而今早大
市競價時段成交亦明顯縮窄至約８億元左右。
　　恆生指數報２５８６９點，跌６９點或跌０﹒２７％，主板成交８﹒１３億元。國企指數報
９９９６點，升２點或升０﹒０２％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１％，報５９﹒４元；港交所（００３８８）跌０
﹒５８％，報２４０﹒８元；騰訊（００７００）升０﹒１８％，報３３９元；中移動
（００９４１）升０﹒９２％，報６５﹒５元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒０６％，報７５
元。

　　恆指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　太古Ａ　（０００１９）　　８０﹒００元　　　跌２﹒２０％
　　友邦保險（０１２９９）　　７５﹒００元　　　跌１﹒０６％
　　匯豐控股（００００５）　　５９﹒４０元　　　跌１﹒００％
　　中國人壽（０２６２８）　　１７﹒８８元　　　跌０﹒８９％
　　長和　　（００００１）　　６７﹒３５元　　　跌０﹒８８％
　　中石油　（００８５７）　　　３﹒８５元　　　跌０﹒７７％
　　新世界　（０００１７）　　　９﹒６０元　　　跌０﹒７２％
　　吉利汽車（００１７５）　　１１﹒００元　　　跌０﹒７２％
　　中海油　（００８８３）　　１１﹒７０元　　　跌０﹒６８％
　　恆基地產（０００１２）　　３７﹒８０元　　　跌０﹒６６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態12/08/2019
白宮晤社媒 冀遏網絡極端主義
生財有道09/08/2019
【嚟緊炒D乜】中信國際電訊估值吸引 業績公布在即可炒返轉！
生財有道09/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵短期可上望52元
FOCUS09/08/2019
【FOCUS】CPI、PPI分化加劇 央媽減息更見左右為難
國際動態09/08/2019
槍械取代移民 成美網民頭號話題
FOCUS08/08/2019
【FOCUS】北京持久戰意圖愈顯 兩種場景或令狂人轉軚
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金