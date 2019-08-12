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即市新聞

12/08/2019 16:50

《盤後部署》貨幣戰硝煙味濃，港股再度下試機會大

　　《經濟通通訊社１２日專訊》港股今日走勢波動，今早一度呈低開高走格局，惟本地地產股
及本地銀行股全線受壓，港股午後由升轉跌，最終恆指以全日最低位收市，報２５８２４點，跌
１１４點或跌０﹒４４％。主板成交５８７﹒８４億元，按日跌１４﹒２２％。
　　國企指數報９９９７點，升４點或升０﹒０４％。
　　內地Ａ股走勢反彈，上證收報２８１４點，升４０點或升１﹒４５％；深證８９７８點，升
１８３點或升２﹒０８％。兩市合共成交３６２７﹒３億元人民幣。
　　板塊方面，手機設備股表現造好，主要由於華為即將發布新型號手機及自家製手機系統，舜
宇（０２３８２）曾一度升逾４％，最終全日漲３﹒６％，報８６元，為表現最佳藍籌；國泰
（００２９３）捲入本港政治風波，拖累太古系全線受壓，太古（０００１９）急跌６﹒２４％
，報７６﹒７元，為表現最差藍籌。
　
＊歐元國際地位日漸重要，貨幣戰或將進入群雄割據年代＊
　
　　近期中國被美國列為貨幣操縱國，消息令人民幣瞬即跌至七算。貨幣戰硝煙漸起，大國如中
美之間已經開始拉攏盟友。恰巧地，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）剛發表「中國年度第四條款磋
商報告」，認為中國政府過去正在減少外部失衡問題，目前人民幣匯率與經濟基本面算是相符。
另外，ＩＭＦ否認中國屬於匯率操縱國，該機構認為中國經常帳順差持續下降，令匯率保持在持
平狀態，ＩＭＦ支持中國貨幣保持靈活性，並希望中國繼續推動經濟轉型及擴大開放。
　　對於近期世界各地都開始實施貨幣寬鬆政策，美元日漸下跌，有分析指出，在近期國際交易
中，某些國家開始減少對美元的依賴，並使用歐元作為交易貨幣。目前世界各地仍以美元作為大
宗商品交易之主要貨幣，包括石油及大豆，但隨著一些新興石油國家的地位日漸重要，例如俄羅
斯在石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）亦擁有話語權，俄國已經開始選擇使用歐元作為結算貨幣；加
上歐盟亦想加強歐元的主導性，因此這次新一輪貨幣戰，或將進入群雄割據的年代。
　
＊本港政治風波或被利用作貿談籌碼，港股恐下試二萬四＊
　
　　港股近日走勢疲弱，加上新一輪貿易戰及貨幣戰正在展開，投資者普遍持觀望態度。港股今
早低開後高走，午後再度轉跌。目前好淡交戰下，建議投資者可作多頭部署，可以考慮目前低位
低吸多隻重磅藍籌。另一方面，則考慮在期指作淡倉對沖。
　　值得關注的是，有不少分析指出，本港政治事件或可被美方利用作為中美貿易談判中的國際
政治籌碼，特別是「美國－香港關係法」一旦被取消，將會引法新一輪資金撤離潮，屆時港股再
下試機會頗大，相信港股短期內再見二萬四機會亦有可能，投資者應小心調整倉位。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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