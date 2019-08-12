【修例風暴】英國外相致電林鄭月娥促展開獨立調查

《經濟通通訊社１２日專訊》香港修訂《逃犯條例》的風波及警方的執法手段引起國際關注

，英國外相藍韜文周五首次致電行政長官林鄭月娥，對香港整體形勢及示威活動表達關注，並譴

責各方的暴力行為，但強調有數十萬港人以和平理性方式表達意見，此聲音不應被暴力行為掩蓋

。他又促請特區政府獨立調查近期事件，以建立信任。

行政長官辦公室回應傳媒查詢時指指，林鄭月娥已告知藍韜文已有獨立組織進行調查，強調

尊重市民行使言論及集會自由，但不會任由暴力及違法行為破壞社會秩序。（ｍｎ）（ｚｚ）

