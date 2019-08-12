《經濟通通訊社１２日專訊》法巴將英國無協議脫歐的機會從４０％提高到５０％，指出英
國的政治環境不穩定，脫歐時間表亦很緊張。
英國將於１０月３１日脫離歐盟，脫歐已經對英國經濟產生巨大影響，英國經濟在第二季度
意外萎縮，這是２０１２年以來的首次。（ｍｎ）
12/08/2019 10:35
【脫歐之後】法巴將英國無協議脫歐機會從４０％提高至５０％
《經濟通通訊社１２日專訊》法巴將英國無協議脫歐的機會從４０％提高到５０％，指出英
國的政治環境不穩定，脫歐時間表亦很緊張。
英國將於１０月３１日脫離歐盟，脫歐已經對英國經濟產生巨大影響，英國經濟在第二季度
意外萎縮，這是２０１２年以來的首次。（ｍｎ）
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