【脫歐之後】法巴將英國無協議脫歐機會從４０％提高至５０％

《經濟通通訊社１２日專訊》法巴將英國無協議脫歐的機會從４０％提高到５０％，指出英

國的政治環境不穩定，脫歐時間表亦很緊張。

英國將於１０月３１日脫離歐盟，脫歐已經對英國經濟產生巨大影響，英國經濟在第二季度

意外萎縮，這是２０１２年以來的首次。（ｍｎ）

