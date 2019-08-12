【日韓相爭】南韓將自９月起將日本從貿易白名單中除名

《經濟通通訊社１２日專訊》南韓宣布９月起將日本從貿易快速審批的白名單中除名，同時

會實行更嚴格的貿易監管，包括可能拉長許可申請流程等，將適用於南韓對日本的武器及機械工

具相關的出口。

日本本月稍早宣布，已將南韓從享有最少貿易限制的白名單國家除名。（ｍｎ）

