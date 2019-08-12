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即市新聞

12/08/2019 17:37

《台股攻略－馮偉明》台股受壓，今日微跌２２點

　　《台股攻略》台股今日（１２日）跌２２﹒１３點，收１０４７２﹒３６點，成交量為新台
幣１２３５﹒６４億元。
　　台股今日受上周五日（９日）美股逢高沽出壓力影響，指數低開，雖然大市一度企上
１０５００點，但尾市沽壓出籠，終場收１０４７２﹒３６點作收。超眾、雙鴻、泰碩及健策等
早盤同創掛牌新高價，搭配光寶集團敦南獲美商Ｄｉｏｄｅｓ以每股４２﹒５元併購，股價漲停
，Ｄｉｏｄｅｓ為大股東的德微亦同步大漲，世芯－ＫＹ、金居、群光、茂迪、光群雷、業強、
凌巨等也強攻漲停，一度帶領台股指數站上１０５００點，惟尾盤時段雙鴻、聯茂及台光電遭逢
獲利了結。今日以資訊服務類股表現最佳，其次是橡膠類股及電子其他類股，分別升１﹒６９％
及１﹒３４％。今日表現較差者則有塑膠類股、觀光類股及紡織類股。
　　雖然台股今日未能持續反彈，但仍守穩５日線。不過，目前技術指標仍處中軸之下，顯示當
前彈升只是反彈而非回升，由於台股線型偏弱，預期多重沽壓仍需時間化解。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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