《台股攻略－馮偉明》台股受壓，今日微跌２２點

《台股攻略》台股今日（１２日）跌２２﹒１３點，收１０４７２﹒３６點，成交量為新台

幣１２３５﹒６４億元。

台股今日受上周五日（９日）美股逢高沽出壓力影響，指數低開，雖然大市一度企上

１０５００點，但尾市沽壓出籠，終場收１０４７２﹒３６點作收。超眾、雙鴻、泰碩及健策等

早盤同創掛牌新高價，搭配光寶集團敦南獲美商Ｄｉｏｄｅｓ以每股４２﹒５元併購，股價漲停

，Ｄｉｏｄｅｓ為大股東的德微亦同步大漲，世芯－ＫＹ、金居、群光、茂迪、光群雷、業強、

凌巨等也強攻漲停，一度帶領台股指數站上１０５００點，惟尾盤時段雙鴻、聯茂及台光電遭逢

獲利了結。今日以資訊服務類股表現最佳，其次是橡膠類股及電子其他類股，分別升１﹒６９％

及１﹒３４％。今日表現較差者則有塑膠類股、觀光類股及紡織類股。

雖然台股今日未能持續反彈，但仍守穩５日線。不過，目前技術指標仍處中軸之下，顯示當

前彈升只是反彈而非回升，由於台股線型偏弱，預期多重沽壓仍需時間化解。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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