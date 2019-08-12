《談國論企－黎偉成》特加料貿戰擴貨幣戰料難達協

《談國論企》中美擬於２０１９年９月份在華盛頓舉行的第１３輪經貿磋商，特朗普在８月

９日（１）答記者問如中美兩國９月的貿談取消的看法時，輕挑地說「沒有問題」，同日又表

（２）未有準備與華達協，與（３）才不久強逼中國「要做事情」，否則會於９月１日對中國輸

美未加徵關稅的３０００億美元商品加徵，更在打貿易戰的同時，更呼之欲出的擬向中國打貨幣

戰，既瘋且狂，使中美政經關係陷冰日甚，短中期難有改善之望。



＊設貿協陷阱擬侵犯中國立法主權內政＊



我續淡看中美關係，最大問題當然是特朗普要贏盡一切可以贏到的，特別是（一）試圖通過

所設的「貿協陷阱」，侵犯中國的主權、內政，做法是：力逼中國把知識產權、技術轉移等多個

方面的立法、定例，甚至監理工作，都寫進中美貿易協議，一旦得逞，便會使美國可以利用「貿

協」入侵中國，而知識產權等立法、定例工作，當然是按照本國的國情、現狀和條件再結合國際

慣例、法則為之，是完完全全內政和主權問題，外國不容指手畫腳。美國貿易代表萊特希澤（我

釋：「來踏欺詐」）在中美經貿磋商中故意地設立「陷阱」，讓中方掉進去，現時還好是處於討

議和撰寫條文階段，尚未達成最後文本階段，故中國是有絕對足夠的理據要對若干已討論甚至初

步「同意」的條文進行修改，惟美方拒絕，甚至無理「指責」中國，是為中美自５月份的第１１

輪經貿磋商後凡兩個月未有再商之因。

即使習特於６月２９日會晤後的中美第１２輪經貿磋商，美方仍然咬著「草擬文本」不放，

而特朗普更要中國「做點事情」，意圖繼續利用「貿協陷阱」對中國進行各種各樣形式的主權、

內政的侵犯，此一惡思不改，兩國實難達致平等貿協，無法做到互利共贏的最終良性目標。

由是特朗普突然出爾反爾擬在９月１日對中國輸美的未加徵關稅的３０００億美元商品加徵

１０％關稅，把一個多月之前習特會晤中曾作的暫不再加徵新關稅「承諾」，盡拋諸腦後，並匆

匆和任性地作出魯莽的「決定」，向中國進行全面的貿易戰，簡直是無信、無恥霸道之劣徒。

同樣出爾反爾的，乃（二）特朗普對華為政策，最新的做法是「暫時無意放寬限制」，與在

６月２９日所言之「沒有問題」正正是相反之見，不是善忘，而是精神分裂。特廝於是日於新聞

發布會上表示「美國企業（因不能向華為銷售商品），不是很高興，這都是大企業，你們都認識

」，因「我們向華為銷售大量產品，用於製造他們的各種產品，我說沒問題，我們將繼續銷售這

些產品」。此廝單邊和無理的對以華為為主的科企的封殺，在美國本土所受壓力實在相當嚴重，

雖曾擬作稍稍的「政策性」調整，如今始終賊性難移，由是在美方未有稍作重大讓步之前，中國

當然不會貿然大量購買美國大豆等農產品，否則會一而再地吃虧。



＊特朗普不講理亂列擬對華挑起貨幣戰＊



但（三）特廝越來越頻密地表態要聯邦儲備局加快加大減息，結合近期常常「抱怨」其他國

家弱勢貨幣在出口外貿、引資取「優勢」，更霸道地指令美國財政部把中國列為「貨幣操縱國」

，凡此，都是要挑起貨幣政的前哨，當使中美政經關係進一步惡化。

由是相信（甲）中美或在９月份於華盛頓舉行的第１３輪經貿磋商，很有可能作象徵式的見

見面，因雙方有許許多多分歧和矛盾是理不斷的，尤其是有特朗普的代表「來踏欺詐」仇華壓華

之人在，更是理更亂，來廝就是履行特朗普一而再的改變要求、背棄承諾、貪得無厭等惡思劣行

繼續膨脹，與中方堅持平等和互相尊重以便達到互利共贏的原則、精神相背馳。以特朗普為首的

單邊主義甚至美帝國霸權主義現今如斯熾亂，我看中美政經關係會長期受到這樣或那樣的重大分

歧、矛盾和壓力，實為常態，由是經貿磋商亦很有可能一輪又一輪的進行，達協也許等於無協！

至於（乙）美國如對中國挑起貨幣戰的可能性相當大，此因特朗普力壓美國財政部把中國列為

「貨幣操縱國」，美國財政部有異議，國際貨幣基金組織ＩＭＦ於８月１０日發布的《中國年度

第四條款磋商報告》更重申中國的經常帳順差持續下降，於２０１８年佔國內生產總值比例為０

﹒４％，估計２０１９年保持於０﹒５％的水平，並表「人民幣匯率水平與經濟基本面基本相符

」，意謂中國並無「貨幣操縱」。

但特朗普就「貨幣操縱國」的問題說「我說可以就可以」，意味美國對華的貨幣戰來之有期

也。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

