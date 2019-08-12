《異動股》匯控低開１％再穿６０元關，大中華行政總裁突離職

《經濟通通訊社１２日專訊》匯控（００００５）今早低開１％，報５９﹒４元，穿６０元

關口，現價報５９﹒３５元，跌１﹒０８％，低報５９﹒２５元，成交達３３５萬股，涉資１﹒

９９億元。

匯控繼上周一（５日）宣布撤換前行政總裁范寧後，任職匯控２７年的大中華區行政總裁黃

碧娟亦於上周五（９日）離任。匯控發言人指，黃碧娟早於前集團行政總裁范寧離任前請辭，其

離任與范寧無關。

市場關注黃碧娟離任後，由誰人接手，發言人又指，大中華區內四個市場的行政總裁合作已

經非常緊密，黃碧娟的位置將不會有繼任人。

早前外界有推測指，匯控因為洗黑錢、違反制裁案等問題，被美國司法部盯上，為了逃避處

罰，配合美國司法部在華為案的調查，兩人有傳在中方壓力下離職。不過，發言人向內地傳媒強

調，兩人離職與華為事件完全無任何聯繫。

另外，匯控上周五（９日）在倫敦證券交易所進行股份回購，買入３４５﹒０９萬股普通股

，每股加權平均買入價６﹒２６７７英鎊（約 ５９﹒４２元），涉資約２１６２﹒８９萬英鎊

，相當於２﹒０５億港元。回購的股份將會註銷。

恆生指數現報２５８６９，跌６９點或０﹒２７％，主板成交８﹒１３億元。國企指數報

９９９６，升２點或０﹒０２％。

上證綜合指數報２７８１，升７點或０﹒２６％，成交２０﹒９４億元人民幣。深證成份指

數報８８１６，升２１點或０﹒２５％，成交１４﹒７７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ５９﹒４元 跌１﹒００％

東亞銀行（０００２３） ２１﹒０元 跌０﹒７１％

恆生銀行（０００１１） １７２﹒０元 跌０﹒２９％

中銀香港（０２３８８） ２７﹒０元 跌０﹒１８％

大新銀行（０２３５６） １２﹒５元 無升跌

創興銀行（０１１１１） １３﹒４元 無升跌

渣打集團（０２８８８） ６０﹒０元 升０﹒５０％

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