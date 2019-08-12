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即市新聞

12/08/2019 09:28

《異動股》匯控低開１％再穿６０元關，大中華行政總裁突離職

　　《經濟通通訊社１２日專訊》匯控（００００５）今早低開１％，報５９﹒４元，穿６０元
關口，現價報５９﹒３５元，跌１﹒０８％，低報５９﹒２５元，成交達３３５萬股，涉資１﹒
９９億元。
　　匯控繼上周一（５日）宣布撤換前行政總裁范寧後，任職匯控２７年的大中華區行政總裁黃
碧娟亦於上周五（９日）離任。匯控發言人指，黃碧娟早於前集團行政總裁范寧離任前請辭，其
離任與范寧無關。
　　市場關注黃碧娟離任後，由誰人接手，發言人又指，大中華區內四個市場的行政總裁合作已
經非常緊密，黃碧娟的位置將不會有繼任人。
　　早前外界有推測指，匯控因為洗黑錢、違反制裁案等問題，被美國司法部盯上，為了逃避處
罰，配合美國司法部在華為案的調查，兩人有傳在中方壓力下離職。不過，發言人向內地傳媒強
調，兩人離職與華為事件完全無任何聯繫。
　　另外，匯控上周五（９日）在倫敦證券交易所進行股份回購，買入３４５﹒０９萬股普通股
，每股加權平均買入價６﹒２６７７英鎊（約　５９﹒４２元），涉資約２１６２﹒８９萬英鎊
，相當於２﹒０５億港元。回購的股份將會註銷。
　　恆生指數現報２５８６９，跌６９點或０﹒２７％，主板成交８﹒１３億元。國企指數報
９９９６，升２點或０﹒０２％。
　　上證綜合指數報２７８１，升７點或０﹒２６％，成交２０﹒９４億元人民幣。深證成份指
數報８８１６，升２１點或０﹒２５％，成交１４﹒７７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　５９﹒４元　　　跌１﹒００％
　　東亞銀行（０００２３）　　　２１﹒０元　　　跌０﹒７１％
　　恆生銀行（０００１１）　　１７２﹒０元　　　跌０﹒２９％
　　中銀香港（０２３８８）　　　２７﹒０元　　　跌０﹒１８％
　　大新銀行（０２３５６）　　　１２﹒５元　　　無升跌
　　創興銀行（０１１１１）　　　１３﹒４元　　　無升跌
　　渣打集團（０２８８８）　　　６０﹒０元　　　升０﹒５０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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