  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/08/2019 10:12

《中資異動》中升控股升一成創一年高，管理層對豪華車銷量有信心

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中升控股（００８８１）現價升１０％，報２３﹒６５元；成
交約３６５萬股，涉資８３４８萬元。盤中高見２３﹒８５元，創逾一年高位。
　　中升控股主席黃毅早前在中期業績記者會上表示，上半年內地整體汽車銷量下跌，但受惠於
內地消費升級，高端汽車品牌銷售表現不俗。雖然下半年面對經濟不明朗等因素，但高端汽車有
剛性需求，相信可以支持高端汽車銷售。他預期，下半年內地整體豪華車銷量可錄高單位數增長
，而集團有信心豪華車銷量可優於市場，增長１０％以上。　
　　現時，恆生指數報２５９９０點，升５１點或升０﹒２０％，主板成交１４１﹒２８億元。
國企指數報１００５８點，升６４點或升０﹒６４％。
　　上證綜合指數報２７８５點，升１０點或升０﹒４０％，成交４９３﹒２３億元人民幣。
　　深證成份指數報８８３３點，升３８點或升０﹒４４％，成交５４５﹒３７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中升控股（００８８１）　　２３﹒６５元　　　升１０﹒００％
　　吉利汽車（００１７５）　　１１﹒０４元　　　跌　０﹒３６％
　　保華集團（００４９８）　　　０﹒１０元　　　無升跌
　　華晨中國（０１１１４）　　　７﹒１３元　　　跌　０﹒４２％
　　比亞迪（０１２１１）　　　４３﹒３５元　　　跌　０﹒４６％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒４５元　　　跌　０﹒４０％
　　長城汽車（０２３３３）　　　４﹒９６元　　　升　０﹒８１％
　　永達汽車（０３６６９）　　　６﹒７２元　　　升　１﹒８２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態12/08/2019
白宮晤社媒 冀遏網絡極端主義
生財有道09/08/2019
【嚟緊炒D乜】中信國際電訊估值吸引 業績公布在即可炒返轉！
生財有道09/08/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵短期可上望52元
FOCUS09/08/2019
【FOCUS】CPI、PPI分化加劇 央媽減息更見左右為難
國際動態09/08/2019
槍械取代移民 成美網民頭號話題
FOCUS08/08/2019
【FOCUS】北京持久戰意圖愈顯 兩種場景或令狂人轉軚
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金