《中資異動》中升控股升一成創一年高，管理層對豪華車銷量有信心

《經濟通通訊社１２日專訊》中升控股（００８８１）現價升１０％，報２３﹒６５元；成

交約３６５萬股，涉資８３４８萬元。盤中高見２３﹒８５元，創逾一年高位。

中升控股主席黃毅早前在中期業績記者會上表示，上半年內地整體汽車銷量下跌，但受惠於

內地消費升級，高端汽車品牌銷售表現不俗。雖然下半年面對經濟不明朗等因素，但高端汽車有

剛性需求，相信可以支持高端汽車銷售。他預期，下半年內地整體豪華車銷量可錄高單位數增長

，而集團有信心豪華車銷量可優於市場，增長１０％以上。

現時，恆生指數報２５９９０點，升５１點或升０﹒２０％，主板成交１４１﹒２８億元。

國企指數報１００５８點，升６４點或升０﹒６４％。

上證綜合指數報２７８５點，升１０點或升０﹒４０％，成交４９３﹒２３億元人民幣。

深證成份指數報８８３３點，升３８點或升０﹒４４％，成交５４５﹒３７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中升控股（００８８１） ２３﹒６５元 升１０﹒００％

吉利汽車（００１７５） １１﹒０４元 跌 ０﹒３６％

保華集團（００４９８） ０﹒１０元 無升跌

華晨中國（０１１１４） ７﹒１３元 跌 ０﹒４２％

比亞迪（０１２１１） ４３﹒３５元 跌 ０﹒４６％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒４５元 跌 ０﹒４０％

長城汽車（０２３３３） ４﹒９６元 升 ０﹒８１％

永達汽車（０３６６９） ６﹒７２元 升 １﹒８２％

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